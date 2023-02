Dopo l’incredibile successo ottenuto in Italia, “Doc – Nelle tue mani” è pronto per sbarcare negli Stati Uniti D’America. La serie targata Rai 1, infatti, avrà il suo remake americano. Secondo quanto riporta il sito “Deadline”, l’incarico è stato affidato alla Fox. La rete sta, per l’appunto, collaborando con la sceneggiatrice Barbie Kligman e il produttore esecutivo Hank Steinberg allo sviluppo di un medical drama basato sul fortunato telefilm italiano. Ma chi prenderà il posto di Luca Argentero? La produzione aveva inizialmente pensato al premio oscar Matthew McConaughey per interpretare il Dottore Andrea Fanti. A quanto pare, però, l’idea è stata scartata e si starebbe pensando ad una protagonista femminile.

È stato Michael Thorn, il presidente della programmazione Fox, a svelare a “Deadline” l’imminente produzione di due nuove serie, una delle quali basata, per l’appunto, sulla fiction realizzata da Lux Vide e Rai. A quanto pare, gli showrunner americani stanno elaborando due punti cruciali per lo sviluppo della storia. Il remake seguirà il filo narrativo della versione italiana, ma ci sarà un cambiamento molto significativo. Al posto del Doc Fanti, ci sarà, infatti, la dottoressa Amy Elias.

Anche lei è il primario del reparto di medicina interna presso l’ospedale dove lavora, e anche lei, a seguito di un incidente d’auto, avrà una lesione cerebrale che la porterà a perdere la memoria degli ultimi otto anni delle sua vita. Come nella versione italiana, Amy dovrà ripartire da capo e ricostruire piano piano la sua carriera e la sua vita. Ad oggi, non è ancora noto il nome dell’attrice che interpreterà il ruolo della protagonista.

“Doc – Nelle tue mani”: quando inizierà la terza stagione

“Doc – Nelle tue mani” ha debuttato su Rai 1 nel 2020, ottenendo un incredibile successo. La seconda stagione si è conclusa nei primi mesi del 2022 e, fin da subito, è stata annunciata la produzione di una terza stagione. Da allora, i telespettatori sono in trepidante attesa del ritorno del Dottore più famoso d’Italia. Purtroppo, però, i fan dovranno aspettare ancora un bel po’. Il protagonista della serie, Luca Argentero, ha infatti svelato che non potremo vedere Andrea Fanti e i suoi colleghi prima del 2024. Bisognerà attendere, quindi, più di un anno per scoprire come andrà a finire questa avvincente storia. La terza, infatti, sarà probabilmente l’ultima stagione di di “Doc – Nelle tue mani”.