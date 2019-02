Luca Argentero a Verissimo: “Sono felicemente fidanzato”

Luca Argentero è fidanzato: la confessione a Verissimo

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino. Ospite di Verissimo per promuovere il nuovo film – Copperman – l’attore non ha parlato molto della sua vita privata ma ci ha tenuto a rimarcare la sua serenità. “Sono felicemente fidanzato”, ha assicurato a Silvia Toffanin. Argentero ha poi voluto condividere un suo pensiero sui social network. Luca è presente su Instagram e Facebook ma preferisce non condividere tutto. “Nell’epoca della condivisione è bello lasciare una foto anche per sé e per l’altra persona senza condividere con il resto del mondo. Questo rende quel ricordo più speciale, unico”, ha sottolineato l’ex concorrente del Grande Fratello.

Luca Argentero e Cristina Marino: felici e innamorati

Luca Argentero è fidanzato con Cristina Marino dal 2016. I due si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi dopo la fine del matrimonio dell’attore con la collega Myriam Catania. Quest’ultima – che nel frattempo è diventata mamma – ha mantenuto un ottimo rapporto con l’ex marito.

Cristina Marino: chi è la fidanzata di Luca Argentero

Cristina Marino è una giovane attrice con un passato da modella. Al cinema ha debuttato in Amore 14 di Federico Moccia. Subito dopo è stata nel cast di Casa & Bottega e Vacanze ai Caraibi. In tv ha partecipato al talent show di Sky Dance Dance Dance.