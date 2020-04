Luca Argentero spiazza Eleonora Daniele: “Non sapevo fossi incinta!”

Storie Italiane, Eleonora Daniele in collegamento con Luca Argentero. L’attore non sapeva della gravidanza della conduttrice

Storie Italiane di giovedì 2 aprile ha aperto con un ospite speciale, Luca Argentero, protagonista nella nuova fiction di Rai 1 Doc-Nelle tue mani. L’attore è stato intervistato da Eleonora Daniele in collegamento dalla sua casa in Umbria. Argentero ha parlato del successo della sua fiction e anche di tante altre curiosità, come quella relativa alla storia vera su cui è basata Doc-Nelle tua mani. Non è mancata però menzione del lieto evento che toccherà la vita dell’attore: la sua compagna, Cristina Marino, è incinta e mancano pochissime settimane al parto, come spiegato più volte da Argentero, contentissimo di diventare papà per la prima volta. L’attore ha però spiazzato la conduttrice, e immaginiamo anche il pubblico da casa.

Luca Argentero non sapeva che Eleonora Daniele fosse incinta

La notizia della gravidanza di Eleonora Daniele è arrivata diversi mesi fa, alla conduttrice infatti mancano due mesi al parto e sembra davvero strano che ci sia qualcuno che ancora non sappia che sia incinta. Argentero però l’ha letteralmente spiazzata, dichiarando in diretta di non sapere che anche lei sta aspettando una bambina, proprio come lui e la sua compagna, Cristina. “Io e te siamo nella stessa situazione“, ha detto la Daniele all’attore. “Hai avuto un bambino da poco?“, ha controbattuto Argentero, al quale la Daniele ha detto: “No, mancano due mesi“. E lui: “Ah, non lo sapevo, tanti auguri!“. Insomma, sembra davvero strano che non lo sapesse anche perché in diverse occasioni la Daniele ha rilasciato diverse interviste sulla sua gravidanza e di quanto ne fosse felice.

Luca Argentero e Cristina: genitori tra poche settimane

Mancherebbero poche settimane al parto di Cristina Marino. La prima figlia di Luca Argentero verrà al mondo tra poco, come ha spiegato in diverse occasioni lo stesso attore in vari collegamenti durante l’emergenza del Coronavirus. “Sto vivendo tutto con grande gioia, anche se sembra un paradosso. Anche con un pelo d’ansia“, ha spiegato ancora a Storie Italiane.