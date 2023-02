Luca Argentero e Cristina Marino sono al settimo cielo. Da pochi giorni sono diventati genitori bis. Passata una settimana dall’annuncio della nascita del piccolo Roberto Noè, l’attore e l’influencer hanno deciso di mostrare un po’ di più del bebè, pubblicando una dolce foto sui social. In particolare è stata Cristina ha pubblicare un tenero scatto del neonato. Non è però stata inquadrata la faccia (da sempre sia la Marino sia Argentero sono molto attenti al loro riserbo e a quello dei loro cari). Il corpicino invece è stato mostrato. Anzi, verrebbe da dire il ‘corpicione’, in quanto Roberto Noè è bello in carne. Tutta salute. C’è poi stato un dettaglio che ha colpito diversi fan della coppia. Le mani del bebè.

Parecchi ‘seguaci’ della coppia, non appena la foto è stata divulgata, si sono precipitati a piazzare like e commenti. Diversi coloro che hanno sostenuto che il piccino abbia delle ‘manone’. Così ecco che c’è chi ha scritto che avrà un futuro da pianista e chi ha detto, spassosamente, che assomiglia a Gianni Morandi, che, come è noto, ha delle mani piuttosto grandi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Luca Argentero e Cristina Marino: c’è l’intenzione di continuare ad allargare la famiglia

Cristina e Luca, prima di accogliere Roberto Noè (il nome Roberto è un omaggio al padre della Marino, scomparso nel 2022), hanno abbracciato Nina Speranza, la loro primogenita, venuta alla luce il 20 maggio 2020. Entrambi hanno sempre dichiarato di volere una famiglia numerosa e di aver tutto il tempo per completare il ‘progetto’. Argentero, in tempi non sospetti, ha persino detto che se fosse per lui metterebbe al mondo una squadra di calcio.

Insomma, al di là delle battute e delle esagerazioni, la coppia pare che abbia intenzione di allargare ulteriormente la famiglia in futuro. Per quel che invece riguarda il feeling di coppia, tutto procede a gonfie vele. Argentero, ospite da Fabio Fazio a Che tempo Che Fa di recente, ha speso dolcissime parole per la moglie, ribadendo che Cristina è la donna della sua vita e che vuole invecchiare con lei.