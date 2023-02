Una delle coppie note più amate e apprezzate in Italia ha accolto il suo secondogenito proprio in queste ore

Luca Argentero e Cristina Marino hanno accolto il loro secondo figlio. A dare la notizia è la rivista Chi attraverso l’account di Instagram. Qui è stato annunciata la nascita del bambino. Non si hanno notizie dai due diretti interessati. Infatti, la coppia non ha condiviso sulla sui social network sulla nascita del secondo figlio. I fan sono comunque felici di aver ricevuto in qualche modo questa lieta notizia. Il sesso del secondo figlio di Luca e Cristina è stato reso noto: è un maschietto.

Il nome che Argentero e sua moglie hanno deciso di dare al secondo figlio è Noè Roberto. I due genitori hanno deciso di dare ben due nomi al nuovo arrivato, con cui allargano ulteriormente la loro famiglia. Ognuno avrà un significato importante per Luca e Cristina, che avranno modo di raccontare al pubblico che li ama i particolari, se vorranno. La coppia aveva già parlato del sesso del secondo figlio, svelando loro stessi che avrebbero accolto nelle loro vite un maschietto.

Oltre questo, Argentero e Cristina non avevano mai parlato del nome che avrebbero dato al piccolo. “Secondo indiscrezioni il nome dovrebbe essere Noè Roberto”, si legge nell’annuncio dato dalla rivista di Chi su Instagram. Non avendo svelato mai neanche un indizio sul nome scelto per il loro secondo figlio, non si può sapere attualmente se questa indiscrezione corrisponda alla realtà oppure no.

Luca e Cristina hanno già avuto una figlia. La loro primogenita si chiama Nina, che ha instaurato un profondo legame con il papà. Per questo la Marino si era detta speranzosa di poter avere lo stesso tipo di rapporto con il maschietto. Si dice, infatti, che le femminucce tendano a legarsi alle figure paterne e i maschietti a quelle materne. Questo, ovviamente, non vuol dire che è scontato o che accada sempre così.

Nonostante questo, l’attrice ha fantasticato in questi lunghi mesi di gravidanza su come potrebbe essere il rapporto tra lei e il suo secondogenito. Non resta ora che attendere per scoprire quando Cristina e Luca decideranno di parlare pubblicamente della nascita del secondo figlio. Di sicuro, l’attrice deciderà di dare qualche aggiornamento ai suoi fan attraverso il suo profilo Instagram.

Ma chi si aspetta che i due genitori mostreranno il bambino pubblicamente, sbaglia. Luca e Cristina hanno sempre evitato di condividere con il pubblico foto di Nina.