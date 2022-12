Cristina Marino e Luca Argentero aspettano il secondo figlio: sarà maschio o femmina? Finalmente il momento della rivelazione è giunto! Non molto tempo fa c’è stato un presunto indizio su Instagram che ha fatto pensare ad alcuni fan che sarebbe arrivata un’altra femminuccia. Cristina Marino aveva pubblicato una sua foto in cui si vede il pancione che cresce e aveva scritto: “Il sole dentro”. Tanti hanno pensato che “sole” non fosse stato scritto a caso ma che fosse invece il nome del secondo figlio. O meglio, della seconda figlia: insomma, hanno pensato fosse femmina e l’avrebbero chiamata Sole.

Sarà davvero così? Ci sarà un altro fiocco rosa in casa Argentero-Marino? La risposta è… No! Nina avrà presto un fratellino da accudire e da coccolare, e con cui giocare. Cristina Marino e Luca Argentero aspettano un maschietto! Lo hanno svelato nel corso di una intervista al settimanale Grazia con quattro semplici parole: “È ufficiale: sarà maschio”. Il fiocco dunque sarà azzurro per il secondo figlio.

Non hanno parlato del nome, né hanno fatto sapere se lo hanno deciso o hanno una cerchia ristretta tra cui sceglieranno in un secondo momento. Nulla di nulla sul nome. Adesso si stanno godendo l’attesa del maschietto e la futura mamma bis ha un desiderio: “La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale”. La primogenita quindi è pazza d’amore per papà Luca, i maschietti di solito sono molto più legati alle mamme. Ma non è detto che accada sempre, d’altronde.

A proposito del legame profondo di Nina con papà Luca, Cristina ha rivelato anche un divertente aneddoto. Pare che quando chiedano alla bimba quanto bene vuole ai suoi genitori lei risponda così: “A papi tanto, a mami poco poco”. E loro si divertono sempre tanto con questa risposta della bimba, anche perché una mamma non può che essere felicissima di un legame così forte della figlia col papà! E viceversa accadrebbe lo stesso.

Detto ciò, ora che il secondo figlio di Cristina e Argentero sarà maschietto lei non può che fantasticare e desiderare che accada lo stesso anche a lei. E di vedere negli occhi del secondogenito quella stessa luce speciale che vede negli occhi di Nina quando guarda papà Luca.