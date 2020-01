Luca Argentero e Cristina rapiti dalla storia di Luciano e Camilla

C’è posta per te, Luca Argentero e Cristina Marino rapiti dalla storia di Luciano e Camilla

Nuova stagione, nuove storie a C’è posta per te. La prima puntata del 2020 è andata in onda l’11 gennaio 2020. Particolarmente emozionante la vicenda di Luciano e di sua figlia Camilla che sono stati supportati anche dagli ospiti vip Luca Argentero e la sua compagna Cristina Marino. In studio è entrato prima Luciano, un 67enne che da 4 anni è costretto sulla sedia a rotelle. “Fino a che c’era sua moglie non si è sentito mai un disabile”, ha raccontato Maria De Filippi che è passata a spiegare che qualche mese fa l’uomo e la figlia sono stati colpiti da un grave lutto, la morte di Lucilla (rispettivamente moglie e madre) a cui erano legatissimi.

Argentero e Cristina hanno prima consegnato un pensiero a Luciano (una catenina simbolica poi data alla figlia), dopodiché si sono appartati, in vista della sorpresa da fare a Camilla, che apprezza molto l’attore. Nel frattempo la De Filippi ha raccontato che dopo la morte di Lucilla, Camilla, una ragazza squisita e dal sorriso contagioso, si prende cura di papà (chiamandolo costantemente al telefono quando non lo vede) e cerca di non fargli mancare nulla, dividendosi tra lavoro e vita con il fidanzato. Ecco quindi che è giunto l’ingresso dell’attore e della compagna. A Camilla si è dipinto un sorrisone. “Volevamo dire grazie a te e a Luciano perché siamo contenti di aver fatto parte di una storia d’amore, perché la vostra è una storia d’amore… Grazie quindi”, ha esordito Argentero. Spazio poi alle richieste e ai regali…

“Detto questo Luciano ha fatto 3 piccole richieste e io le prenderei sul serio”, ha detto Luca a Camilla tra il serio e il faceto, aggiungendo: “Prima di tutto: il vostro rapporto è bellissimo, però magari sentirlo leggermente meno… Arriva da lui la richiesta, quindi tranquilla”. Sorrisi, il clima è stato affettuoso e scherzoso: “La seconda richiesta è che hai un problema con i teli da mare, che fai delle pallottole… Devi stendere meglio. Questa cosa del telo da mare proprio è rimasta lì a tuo papà. Terza richiesta, i cambi di look. Colore ogni due giorni, taglio ogni due giorni… Qualche volta in meno”. C’è poi stato il regalo per la giovane. “Qui ci sono 12 pacchi, dove ogni pacco contiene un weekend”, ha detto la Marino a Camilla, mostrandole una borsa piena di box vacanzieri e auspicando che possa divertirsi viaggiando. Infine si è aperta la busta: abbraccio padre e figlia e ringraziamenti!