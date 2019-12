Luca Argentero papà, Cristina Marino è incinta del primo figlio: l’annuncio

Luca Argentero e Cristina Marino sono in attesa del primo figlio: l’annuncio della coppia su Instagram

Luca Argentero diventa papà: Cristina Marino è incinta del primo figlio! La coppia è super riservata, ma stavolta ha fatto uno strappo alla regola e ha annunciato su Instagram che la famiglia si allargherà molto presto. Non aspettatevi molti dettagli sulla gravidanza, perché rimangono comunque estremamente riservati sulla loro vita privata. Luca Argentero aveva dichiarato non molto tempo fa che aveva solo un ultimo sogno da realizzare, quello di diventare padre. Sta per realizzarlo insieme a Cristina Marino, sua compagna da circa tre anni. Sarà un Natale diverso dai precedenti per la coppia, che festeggerà per la prima volta in tre l’arrivo del nuovo anno. Quello in cui abbracceranno il loro primo figlio.

L’attore ha pubblicato su Instagram una foto in cui lei e la compagna sono sul divano, scherzano con uno stetoscopio e lui cerca di ascoltare meglio i primi battiti del figlio in arrivo. I futuri mamma e papà sorridono e sono al settimo cielo nella foto, come nelle loro giornate da quando hanno scoperto che diventeranno presto genitori. “Io e te… Diventiamo tre”, ha scritto semplicemente Luca Argentero su Instagram. Poi ha aggiunto l’emoji di un biberon e un bel cuore rosso, colmo d’amore per la sua Cristina Marino incinta del loro primo figlio. Non si nota ancora un pancione, per cui Cristina dovrebbe essere all’inizio della gravidanza, tra il terzo e il quarto mese. Magari hanno aspettato i fatidici tre mesi per l’annuncio. Ovviamente non sappiamo se sia maschio o femmina!

La coppia è innamoratissima e hanno capito sin da subito di essere fatti l’uno per l’altra. Si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi nel 2015, ma la loro storia d’amore è nata successivamente. Argentero aveva già chiuso la relazione con Myriam Catania, sua ex moglie e che oggi si è rifatta una vita ed è diventata anche mamma. Tanti auguri a papà Luca e mamma Cristina per l’arrivo del loro primo figlio!