Luca Argentero: “Cosa penso dello scandalo Signorini. E in famiglia seguo la regola dei 5 giorni, ecco cos’è”

Il cortocircuito del mancato invito al Festival di Sanremo, la vita di coppia senza mai una crisi con Cristina Marino, il commento durissimo sullo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini e tanto altro: Luca Argentero, intervistato da Fanpage.it, si è aperto a trecentosessanta gradi, parlando della sua carriera, di tv, della sua vita privata e di come affronta il passato, il presente e il futuro. A proposito della sua famiglia, formata dalla moglie e dai suoi due figli (Nina Speranza nata il 20 maggio 2020 e Noè Roberto nato il 17 febbraio 2023), ha spiegato di essere fedele alla regola dei 5 giorni. In che cosa consiste?

Luca Argentero e Cristina Marino: “In famiglia seguiamo la regola dei 5 giorni”

“Mai più di cinque giorni senza vedersi. È una regola che ci siamo imposti con Cristina, cerchiamo di organizzare il lavoro in funzione del non essere mai via contemporaneamente. La famiglia è una priorità”, ha dichiarato l’attore torinese. Con la moglie si completa che è una meraviglia: lui è più attivo al mattino, lei nella seconda parte della giornata. “È una mamma incredibile – ha raccontato – riesce a essere davvero multitasking e a fare 10 cose contemporaneamente. Non avendo una vita molto regolare, non abbiamo uno schema fisso e cambiamo quasi tutti i giorni. Le giornate dei bambini invece sono sempre uguali, siamo noi ad adattarci a loro”.

Quando al protagonista di Doc – Nelle tue mani è stato riferito che ci sono coppie che dormono in camere separate, è arrivato un commento lapidario: “Per carità, tristissimo (ride, ndr). Quello che ci tiene sempre molto uniti è avere progetti in comune e fare qualcosa insieme, come uno sport o un viaggio“. Con Marino c’è un feeling talmente forte che da quando fanno coppia non si è mai verificata una crisi profonda. “Momenti no? Nessuno, siamo una coppia giovane”, ha chiosato l’attore, aggiungendo che sia lui sia la moglie non sono molto gelosi.

Il pasticcio creato dagli organizzatori del Festival di Sanremo

Nelle scorse settimane Argentero aveva lasciato intendere di essere stato invitato a Sanremo. Avrebbe dovuto essere l’ambasciatore della fiction italiana nel mondo. Poi il colpo di scena: pochi giorni fa, ospite nel programma Rai di Geppi Cucciari, ha riferito che dopo essere stato contattato dagli organizzatori del Festival, non ha più sentito nessuno, definendo la situazione imbarazzante. A Fanpage.it ha confermato tale versione:

“Se è arrivata la chiamata per Sanremo? Colgo l’occasione per dire che non ne ho idea, anzi, mi piacerebbe saperlo. Carlo Conti non mi ha chiamato personalmente, siamo stati contattati per sondare una disponibilità ma poi non è stato chiesto più nulla. È un po’ strano questo equivoco che continua a crearsi”.

Quando gli è stato chiesto di commentare un altro pasticcio legato alla popolare kermesse, quello che ha visto coinvolto il comico Andrea Pucci, Argentero ha così risposto: “Parlerei di una cosa che non conosco. Penso che ogni decisione sia totalmente personale, quindi non mi sento di giudicarlo. Avrà fatto quello che si sentiva di fare, non lo so”.

Il commento sul Grande Fratello di oggi e sul caso Signorini-Corona

Argentero si fece conoscere dal pubblico televisivo partecipando a una delle prime edizioni del Grande Fratello. Un’altra epoca mediatica. Allora realmente si era di fronte a una sorta di esperimento sociale dove persone comuni si trovavano riprese h24. Oggi il format è cambiato molto. L’attore ha addirittura detto che “è un tipo di televisione e un programma che non esistono più”. E ancora:

“Non penso che si possa riproporre più quel modello, era un’altra epoca e uno schema completamente diverso. Prima generava qualche personaggio che lavorava nello spettacolo, oggi non penso che possa succedere. Mi sembra che il Grande Fratello sia solo una vetrina televisiva un po’ fine a se stessa”.

Infine ha risposto alla domanda relativa allo scandalo che Fabrizio Corona ha scatenato su Alfonso Signorini: “Trovo che appartenga a un livello un po’ basso per essere commentato. È una tipologia di informazione che non cattura la mia attenzione, quindi tendo a non considerarlo molto. Mi dispiace per le persone coinvolte, sembra sia un po’ una brutta figura”.