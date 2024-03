Luca Argentero a disagio, fans ‘allungano le mani’: “Non fa piacere”

Luca Argentero, nel pieno del successo della fiction Doc- Nelle tue mani che terminerà questo giovedì, ha raccontato il suo rapporto con i fans durante una recente intervista per Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli. L’attore si è detto riconoscente verso il proprio pubblico, che ha ringraziato anche con una storia su Instagram in cui riportava gli incredibili ascolti raggiunti dalla serie. Doc-Nelle tue mani ha difatti ottenuto il 27% di share e più di 5 milioni di telespettatori. Il famoso dottore della fiction, tuttavia, ha anche rivelato di essersi sentito infastidito dall’atteggiamento di alcuni ammiratori, definendolo addirittura imbarazzante.

L’attore si è sempre mostrato disponibile verso chi lo ferma e gli chiede una foto, ma proprio non sopporta chi prova a spingersi oltre. Luca ha raccontato che non è raro che qualcuno allunghi la mano facendo finta di abbracciarlo per poi fargli dei “grattini”. Questo comportamento lo irrita particolarmente, in quanto lo fa sentire a disagio e non sa mai come comportarsi a riguardo.

Queste le parole di Argentero in merito ai fan troppo invadenti:

Succede spesso una cosa, mi chiedono di fare un foto, mi abbracciano e poi parte spesso questo piccolo “grattino”. Mi mette spesso a disagio perché non so mai come comportarmi. Penso che sia involontario, è come fosse un riflesso incondizionato e allora io un po’ mi irrigidisco. In generale divento rigido perché penso che è difficile capire cosa fa piacere alle persone. Io non faccio mai per primo il grattino, in modo da evitare di mettere a disagio qualcuno, anche se tendenzialmente sono affettuoso come persona. Siamo in questa confusione, in un momento in cui ogni cosa può essere travisata, ogni cosa può essere male interpretata e allora io cerco di essere molto severo.

Doc-Nelle tue mani è un successo: ci sarà la quarta stagione?

Giovedì sera andrà in onda l’ultima puntata della serie Doc-Nelle tue mani. Dopo il grandissimo successo riscontrato, Luca Argentero si è mostrato propenso a tornare in onda con una nuova stagione. In un’intervista con Tv Sorrisi e canzoni l’attore ha affermato di avere un rapporto speciale con il personaggio che interpreta.

Questo è quanto dichiarato in merito:

Il bene che gli voglio è speciale, perché è il personaggio con cui ho passato più tempo in assoluto.

Luca ha poi aggiunto di sentire un legame così forte con Andrea Fanti da aver addirittura portato a casa il camice indossato dal dottore della serie tv per conservarlo al pari di un cimelio.