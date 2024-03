Doc – Nelle tue mani 3, svolta bellissima: due le incognite. L’analisi

Dopo due appuntamenti privi di particolari guizzi, Doc – Nelle tue mani 3 ha confezionato una coppia di episodi, il 13 e il 14, che incasellano un colpo di scena dietro l’altro, lasciando incerto il finale di questa stagione del medical drama. È bene ricordare, infatti, che la puntata andata in onda nella prima serata di giovedì 29 febbraio rappresenta la penultima di Doc – Nelle tue mani 3. Presto dovremo salutare Andrea Fanti e i suoi colleghi, in che modo lo si capirà solo tra una settimana. Analizzando quanto visto negli episodi 13 e 14, tuttavia, è già possibile ipotizzare che tipo di finale potrà offrirci Doc – Nelle tue mani.

In precedenza si era potuto constatare come la storia di Lin, una dei tre specializzandi introdotti in questa nuova stagione, fosse passata sottotraccia. L’episodio 13 mette sotto i riflettori proprio il giovane medico, andando a snocciolare qualche dettaglio ulteriore sul difficile rapporto che intercorre tra lei e i suoi severi genitori. Negli scorsi episodi, Lin era stata cacciata via di casa dopo che la famiglia aveva scoperto il suo segreto, ovvero che si era laureata in medicina e non in matematica finanziaria. Fatto sta che l’episodio chiude rapidamente il conflitto tra Lin e i genitori, lasciando spazio ad altre dinamiche che inevitabilmente si sono prese la scena, episodio dopo episodio, in questa terza stagione.

Doc – Nelle tue mani 3, Giulia verso il primariato: sarà addio?

Una di queste è il destino di Giulia che, arrivati alla ormai prossima chiusura della terza stagione, è finalmente giunto il tempo di prendere in considerazione. Nel corso delle precedenti puntate, Giulia ha portato avanti il suo sogno di diventare primario in un altro ospedale, situato a Roma. Sogno che si concretizza nel corso dell’episodio 14, quando la sua ricerca, menzionata in modo ricorrente nel corso della stagione, viene pubblicata. Giulia, che ha finalmente intrapreso una storia d’amore con Andrea, è inizialmente combattuta su cosa scegliere: il primariato, infatti, escluderebbe Doc. Proprio quando sembrava sul punto di rinunciare al sogno di una vita, Giulia, grazie agli illuminanti discorsi di Damiano e Teresa, comprende di non poter buttare al vento un’occasione così importante come il primariato.

Si venga quindi al destino di Giulia: è vicina a diventare primario e ha rinunciato all’amore di Andrea. Ciò lascia intendere che ci siano tutte le carte in regola per ipotizzare un suo addio a fine stagione, tra l’altro già tirato in ballo dal personaggio stesso nelle stagioni precedenti. L’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani 3 potrebbe quindi essere quella in cui gli spettatori dovranno salutare Giulia. Mai dire mai, ma stavolta nulla sembrerebbe poter ostacolare il braccio destro di Andrea dal salutare il reparto.

Riccardo punto fermo, Damiano brilla ancora: il cast è una certezza

Chi invece rimarrà, come anticipato, è Riccardo. L’episodio 14 lo vede prendere consapevolezza della sua vocazione: deve continuare ad essere medico di medicina interna. L’esperto specializzando fa finalmente pace con il passato, accettando la morte di Alba e ritornando ad essere uno dei punti fermi del reparto.

Grande spazio, negli episodi 13 e 14 anche a Damiano, protagonista della trama che vede coinvolti anche Elisabetta e il figlio Pietro. Doc – Nelle tue mani 3, in questo caso, ci regala un risvolto inaspettato, ma bellissimo, del personaggio, delineando in modo ancor più nitido il ruolo paterno del medico nei confronti del bambino. L’episodio 14, infatti, è anche quello che vede morire proprio Elisabetta e sarà interessante osservare se questa trama avrà ancora spazio negli ultimi episodi della stagione.

Agnese e Martina: due storie piene di incognite

Sul finire dell’episodio 14 riprende quota la trama cardine di questa stagione: i ricordi di Andrea. Il primario è arrivato alla verità per quanto riguarda il professor Bramante e Agnese, la quale decide di scoprire le carte. La relazione tra lei e il professore, infatti, era una bugia detta per proteggere Andrea da determinati ricordi. La puntata finale, quindi, ci svelerà quali. Gli ultimi episodi andranno, con molta probabilità, a chiudere alcune trame, se non tutte, di questa stagione. Probabile che il medical drama si chiuderà con il suo solito happy ending, sebbene stavolta ci siano delle incognite in più.

A lasciare qualche dubbio sono i personaggi di Martina e Agnese. La prima ha confessato di non essere laureata a Riccardo e presto, con ogni probabilità, lo scoprirà tutto il reparto. Difficile ipotizzare come possa concludersi questa trama e, in questo caso, essendoci di mezzo anche un possibile processo penale, il lieto fine non è poi così scontato.

Agnese, invece, ha scoperto di essere malata e stavolta le speranze di salvezza sembrano essere bassissime. In questo caso, però, le aspettative sono diverse. Il problema è serio, ma è bene ricordare che la love story con Andrea è in sospeso da ormai tre stagioni: con Giulia che sembra pronta a farsi da parte, quale occasione migliore per far nuovamente sbocciare l’amore tra due personaggi (da sempre) destinati a stare insieme? Bisognerà attendere giovedì 7 marzo per scoprire quali saranno gli ultimi colpi di scena che Doc – Nelle tue mani 3 ha in serbo per i suoi spettatori.