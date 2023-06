Love Mi: Angelina Mango canta, ma inquadrano solo la Ferragni

È tornato per il secondo anno il concerto benefico ideato da Fedez, Love Mi. In diretta su Italia 1, Max Angioni e Mariasole Pollio hanno presentato l’evento davanti ad una Piazza del Duomo stracolma di persone pronte a sentir cantare i loro cantanti preferiti. Moltissimi gli artisti che hanno deciso di partecipare all’evento, dai nuovi volti della scena rap a Tanani fino ai veterani come gli Articolo 31. Ospite sul palco, anche la nuova rivelazione di Amici, Angelina Mango. La seconda classificata al talent show si è esibita con due dei brani presenti nel suo primo album, facendo ballare tutto il pubblico. Peccato che, però, le telecamere hanno deciso di inquadrare un’altra persona per la maggior parte della performance: Chiara Ferragni.

Angelina è stata una dei diversi artisti che hanno partecipato al concerto benefico, esibendosi con due dei suoi successi: “Ci pensiamo domani” e “Voglia di vivere”. Da quando è uscita da Amici, la cantante sta ottenendo sempre più riconoscimento, tanto che il suo ultimo singolo è diventato disco d’oro, convertendosi a tutti gli effetti in uno dei tormentoni estivi dell’estate. La figlia di Mango ha una fanbase molto solida e i suoi seguaci non vedevano l’ora di poter vedere la sua performance. Per questo, sono rimasti molto delusi quando, durante l’esibizione, le inquadrature, per quasi tutto il tempo, sono state rivolte verso Chiara Ferragni.

L’imprenditrice digitale, ovviamente, era in prima fila sotto il palco del Love Mi 2023, pronta a supportare suo marito, che ha organizzato l’intero evento. L’influencer si è scatenata sulle note delle canzoni di Angelina e le telecamere di Italia 1 non hanno fatto altro che riprenderla mentre l’ex allieva di Amici si esibiva. Per questo, gli utenti su Twitter hanno iniziato a protestare, chiedendo a gran voce di poter vedere l’artista cantare le sue canzoni.

“Volevo godermi l’esibizione di Angelina ma purtroppo inquadrano ogni tre secondi la Ferragni , e quindi niente ciao“, ha scritto un utente. E ancora: “C’è un po’ di esibizione di Angelina in quest’inquadratura di Chiara Ferragni“. Insomma, il tutto non è affatto piaciuto agli spettatori, che hanno considerato tale scelta come irrispettosa verso i confronti di Angelina, che si stava esibendo per la prima volta davanti ad un pubblico così vasto.