Love Mi 2023, ritardi e problemi tecnici: cosa è andato storto

Questa sera, 27 giugno, direttamente da Piazza Duomo, su Italia 1 è andata in onda la seconda edizione del concerto a scopo benefico ideato da Fedez, Love Mi. A condurre la serata, quest’anno, un nuovo duo di conduttori, ovvero Mariasole Pollio e Max Angioni, che subentrano al posto di Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, che hanno presentato l’evento l’anno scorso. Moltissimi gli artisti che hanno partecipato alla serata: da Francesca Michielin a Emma Marrone, da Angelina Mango ad Achille Lauro e Mara Sattei, fino ad arrivare, ovviamente, a Fedez.

Se Piazza Duomo era piena di persone che si sono scatenate sui brani dei loro cantanti preferiti, altrettanti spettatori hanno commentato l’evento da casa sui social. Alcuni di loro, però, non hanno potuto fare a meno di lamentarsi di alcuni problemi che si sono presentati soprattutto all’inizio del concerto. Sono stati diversi i problemi tecnici che hanno causato diverse difficoltà al procedere dell’evento. Difatti, diversi artisti hanno ritardato parecchi minuti prima di salire sul palco, lasciando i conduttori con le mani in mano.

C’è da dire che, a quel punto, sia Mariasole Pollio che Max Angioni hanno saputo cavarsela alla grande, intrattenendo il pubblico che aspettava solamente l’entrata dei cantanti. Tuttavia, agli utenti dei social non sono sicuramente sfuggite quest’inciampi e non si sono risparmiati con i tweet di protesta. Inoltre, non sono mancati anche problemi di audio e tecnici, che hanno causato ulteriori interruzioni al Love Mi. “‘Un piccolo problema tecnico’ in questo problema si farà una puntata intera dei The Ferragnez terza stagione con il drama dietro le quinte. #LoveMi”, ha scritto un utente su Twitter ironicamente.

Francesca Michielin: gaffe al Love Mi

In aggiunta, c’è stata anche una gaffe da parte di una delle artiste che hanno partecipato al concerto. Stiamo parlando di Francesca Michielin, che si è esibita con alcuni dei suoi più grandi successi, come “Io non abito al mare” e “Vulcano”. Dopo aver cantato i brani, il volto di X Factor pensava di dover lasciare il palco. Tuttavia, non vedendo i conduttori raggiungerla, Francesca è rimasta con le mani in mano chiedendosi, scherzando, se dovesse congedarsi e intervistarsi da sola. Ecco che, a quel punto, è arrivato il cantante Gianmaria, con cui Francesca doveva cantare un’ultima volta. Peccato che la giovane veneta se ne era completamente dimenticata e, una volta accortasi della gaffe, ha cominciato a ridere e a coprirsi il viso per l’imbarazzo, prima di riprendersi e continuare con la sua performance.