Love Island, Yulia incontra Cesare: la reazione di Manuel e Giulietta

La prima edizione del reality dei sentimenti condotto da Giulia De Lellis, Love Island, è finito da qualche settimana, ma i suoi protagonisti sono tornati ad infiammare i social. Spenti i riflettori i partecipanti al format di Discovery + hanno instaurato dei rapporti molto saldi.

Mentre i vincitore della prima edizione italiana del reality stanno vivendo la loro love story in modo piuttosto riservato, cosa diversa è invece per gli altri coprotagonisti. Questi ultimi, infatti, sono sempre molto attivi sui social, dove non mancano occasione per pubblicare video o scatti dei loro incontri. In giro per l’Italia.

Proprio nelle scorse ore Denis Bergamin si è incontrato con Cesare Pontigia, ristoratore a Firenze. A raggiungere i due anche Antonino Guzzardo e la compagna Cristina Carpana. I quattro si sono rivisti per passare insieme qualche ora di divertimento.

Denis ha pubblicato alcune Instagram Stories della serata, documentando anche la presenza di una persona che ha lasciato molto sorpresi in tanti. Di chi stiamo parlando? Di Yulia Bruschi. Quest’ultima è attualmente fidanzata con Manuel Pirelli.

Il lover napoletano non aveva stretto grandi relazioni all’interno del programma, se non con Yulia. Dopo la fine del reality i due si sono visti. Lei è andata da lui per passare dei giorni insieme. Ieri sera, però, Yulia si è vista vicina a Cesare.

Quest’ultimo è single, dopo aver troncato definitivamente con Giulietta Romano. Mentre Denis riprendeva Cristina ed Antonio abbracciati, i più attenti osservatori non hanno potuto non notare un dettaglio. La vicinanza tra Yulia e Cesare, ironizzando, definiti quasi una candela.

Ora la domanda che i fan del programma si pongono è cosa sia successo a Manuel e Yulia? Ci sono delle novità che non hanno detto? Sempre i più attenti utenti social fanno notare che tra i due nelle scorse ore non ci sono stati più likes reciproci. In aggiunta sembra siano scomparse anche le loro foto di coppia.

Le immagini condivise da Denis avranno fatto venire più di un mal di pancia a qualcuno. Giulietta la scorsa sera ha fatto sapere di aver bisogno di fare una corsetta per stemperare la tensione. La giovane non ha dato ulteriori indicazioni circa il suo stato d’animo.

Anche Manuel è apparso nelle ultime ore sui social con una scritta alquanto misteriosa: “Anche troppo è abbastanza“. Cosa ha voluto intendere? Un messaggio forse rivolto alla sua ex ragazza?