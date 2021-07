Love Island Italia: come stanno oggi le coppie

Come stanno andando le cose per le coppie protagoniste della prima stagione del fortunato format dei sentimenti targato Discovery

Il 4 luglio scorso è andata in onda l’ultima puntata della prima edizione italiana del reality dei sentimenti Love Island. Giulia De Lellis (conduttrice per la prima volta del format targato Discovery) ha premiato i vincitori Rebeca De Filippo e Yven Wolf.

Spente le telecamere, è arrivato il momento dei bilanci. Sono in tanti infatti ad essersi appassionati al format sul canale a pagamento Discovery plus. E ora la curiosità è tanta su com’è andata a finire alla coppia vincitrice e a quelle che si sono aggiudicate il secondo e terzo posto.

Grazie ai buoni ascolti registrati dal programma condotto da Giulia De Lellis, si è già deciso per una seconda stagione. L’obiettivo del programma è quello di far innamorare i partecipanti in gioco. Sulla scorta del Grande Fratello, anche in questo caso i protagonisti di Love Island sono tenuti ad una forzata convivenza in una villa.

Ognuno di loro farà un proprio percorso nei sentimenti, nella speranza di trovare l’anima gemella. Chi non riesce a farlo sarà eliminato dal gioco. Quest’anno la coppia Wolf-Di Filippo ha trionfato su Denis Bergamin e la sua Monica. I vincitori hanno passato delle settimane di vacanza prima a Fuerteventura, in Spagna.

Poi la coppia si è trasferita in Francia. Grazie ai post e alle Instagram stories che condividono quasi quotidianamente si apprende che la relazione prosegue senza alcun problema. Stessa cosa per Denis e Monica. Questi ultimi non hanno vissuto un percorso lineare all’interno del programma.

Tra loro, infatti, ci sono stati molti alti e bassi. Anche loro stanno passando alcuni giorni di vacanza insieme. Monica sembra si trasferirà nel capoluogo lombardo, da dove le sarà più facile raggiungere Denis. Bergamin infatti vive a Castelfranco Veneto.

I due hanno passato anche alcuni giorni con Giulietta Romano e Christian Badjiang. Attraverso alcune Instagram Stories i due hanno fatto sapere che i rapporti con Cesare sono ora più distesi. Si sono rivisti a Firenze, e già qualcuno lancia qualche gossip al riguardo.

Come stanno andando le cose invece ad Antonino e Cristina? Anche loro si stanno continuando a frequentare a telecamere spente. Da ultimo un viaggio insieme in Spagna, ma una volta giunti in Italia però sono tornati nelle proprie città di origine.

Anche Yulia e Manuel, eliminati ad un passo dalla finale, stanno continuando la loro frequentazione anche fuori dalla villa di Love Island.