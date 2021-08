Love Island, Denis e Monica: la coppia in crisi, cosa sta succedendo

Denis Bergamin è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore per alcune dichiarazioni fatte circa il suo attuale rapporto con Monica. I due sono stati protagonisti della prima edizione del reality dei sentimenti Love Island Italia, condotto da Giulia De Lellis.

Il nuovo format televisivo proposto da Discovery + prevedeva infatti che sei ragazzi e sei ragazze coabitassero insieme nella stessa villa alle Canarie per un certo lasso di tempo. Durante la forzata convivenza Denis si è subito preso una sbandata per la bella Monica.

Una simpatia ed un’attrazione ricambiata anche dalla romana. Durante il reality la love story tra i due ha vissuto dei momenti felici, ma anche delle situazioni infelici. Insomma, almeno all’inizio il loro rapporto non è stato certo rose e fiori.

I momenti critici sono stati però ampiamente superati dalla coppia, tanto che si sono posizionati al secondo posto. Spenti i riflettori di Love Island, i due hanno proseguito la loro frequentazione anche a telecamere spente: un viaggio in Costiera Amalfitana ed incontri con altri partecipanti del reality.

I due però non si fanno vedere più insieme da qualche tempo. La cosa ha suscitato una certa curiosità da parte dei fan che hanno chiesto a Denis come stanno le cose con Monica. Durante una diretta Instagram con Giulietta Romano, Denis ha precisato che non lo si vede più con la sua compagna solo a causa della lontananza.

Lui infatti vive in Veneto, mentre lei a Roma. Per i due non è sempre possibile vedersi. Al momento la convivenza tra i due è esclusa. Denis infatti ha ribadito che prima di andare a convivere con la sua partner deve essere assolutamente certo al 101 per cento.

Nelle sue Instagram Stories Denis ha poi aggiunto che non ci sono attualmente novità da raccontare per quanto riguarda il suo rapporto con Monica. Qualora ci fossero degli updates, sarà lui stesso a farli conoscere ai numerosi fan e followers che lo seguono.

Ma quelle Instagram Stories sono scomparse. Cancellate da Bergamin? Perché? Questo è quello che si chiedono con insistenza i fan.