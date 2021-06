Love is in the air, quando finisce? Data ultima puntata

Love is in the air è, insieme a Mr. Wrong – lezioni d’amore, protagonista del palinsesto estivo pomeridiano di Canale 5. Le dizi turche irrompono anche nell’estate 2021 nelle case dei telespettatori italiani, emozionando e regalando più di un attimo di leggerezza.

Gli ascolti televisivi hanno premiato la nuova romantic comedy con protagonisti Keren Bursim e Hande Erçel. Una coppia ben assortita sul set, ma stando agli ultimi gossip che circolano in rete, anche nella vita privata. E chissà se è proprio questa alchimia che si respira tra i due a dare un valore aggiunto alla dizi turca.

Sen çal kapimi, questo è il titolo originario della telenovela, è composta da due stagioni. Dopo la messa in onda delle prime 39 puntate – che hanno registrato un notevole successo in Turchia ed in altri Paesi – la casa di produzione MF Yapim ha continuato le riprese della seconda stagione.

Altre 11 puntate che raccontano di come è andata a finire la storia d’amore tra Serkan e Eda. Sono quindi 50 puntate in tutto. La durata media di una puntata turca è di circa due ore. Il riadattamento italiano invece prevede che un episodio duri circa 40-45 minuti.

La serie tv con la Erçel e Bursin sembra convincere il pubblico televisivo italiano. Almeno questo è quello che dicono i dati di ascolto. Ed è per questo che non è difficile immaginare che le complicate vicende della storia d’amore tra la designer del verde ed il capo della Art Life terranno compagnia a lungo i telespettatori italiani.

Già a lungo, ma per quanto tempo ancora le fan potranno vedere in onda i loro beniamini? Considerato il numero di puntate italiane e la durata media del riadattamento fatto da Mediaset per il pubblico di Canale 5 si presume che la dizi turca è destinata a tenere banco anche nella stagione autunnale e oltre.

Insomma, se le fan delle dizi turche devono dire addio a Mr. Wrong anzi tempo, cosa diversa è per Love is in the air, che terrà compagnia ai telespettatori italiani ancora per tanto tempo.