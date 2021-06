Love is in the air anticipazioni dal 14 al 18 giugno 2021

Serkan e Eda ricevono a casa Selin e Ferit, ma qualcosa non va per il verso giusto. Kaan entra in possesso dell’accordo tra Bolat e la sua pseudo fidanzata

Love is in the air, la popolare soap opera turca con protagonisti Kerem Bursin e Hande Erçel, torna da lunedì 14 giugno a venerdì 18 giugno 2021 dalle 15,30 circa su Canale 5 con nuovi emozionanti appuntamenti. Qui di seguito le trame degli episodi inediti in Italia.

Lunedì 14 giugno

Cosa accade nell’appuntamento di inizio settimana della popolare soap opera turca targata Mediaset? Gli spoiler degli episodi già mandati in onda in Turchia lo scorso anno rivelano sia il riassunto che la trama delle puntate in onda da lunedì 14 giugno alle 15,30 su Canale 5.

Serkan si trova in difficoltà a causa dell’assunzione di Ferit in qualità di consulente aziendale. Un’idea che è venuta a Selin. L’Alpetekin accetta volentieri la proposta. Serkan deve affrontare un nuovo problema: la gelosia che prova nei confronti di Eda.

Martedì 15 giugno

Eda e Serkan hanno detto a tutti di essere andati a convivere, ma è veramente così? Come sanno bene i telespettatori e fan della soap opera turca, i due protagonisti della narrazione hanno messo in atto una clamorosa farsa. Selin va a cena a casa di Bolat, quindi Eda è costretta a portar etutte le sue cose a casa del suo pseudo fidanzato. Azione fatta con la speranza di rendere ancor più credibile la loro finta convivenza.

Mercoledì 16 giugno

Eda e Serkan si preparano a ricevere a casa Selin e Ferit. Ma, come sempre accade nella commedia degli equivoci, qualcosa non va per il verso giusto. La Yildiz non trova infatti la scatola con i suoi abiti. Selin non ha mai creduto al fidanzamento tra Bolat e Eda.

A conferma dei suoi sospetti il ritrovamento dell’accordo che c’è tra Eda e Serkan. I documenti arrivano nelle mani di Kaan, che cerca ormai da tempo di screditare il protagonista di Love is in the air. Subito dopo la cena, il gruppo lascia Istanbul per dirigersi verso Antalya, dove si tiene la cerimonia di premiazione e dove si conclude l’affare del Golf Resort.

Giovedì 17 giugno

Dopo essere arrivati ad Antalya, Selin e Ferit hanno una brutta discussione a causa del comportamento poco chiaro della ragazza nei confronti di Serkan. Fatma riceve le foto dei documenti che incastrano Bolat e Eda. Cosa succede ora ai nostri beniamini?

Mentre Aydan cerca di ottenere maggiori informazioni su Eda da sua zia, Serkan invita a cena Sevil e Birol per concludere l’accordo. I due, però, prossimi al divorzio, non vogliono in alcun modo rimanere legati neanche negli affari.

Venerdì 18 giugno

Come finisce la settimana di Love is in the air? Gli spoiler annunciano che Birol racconta a Serkan dei suoi problemi coniugali con la moglie. Nel frattempo anche Eda fa la conoscenza di Sevil, che a sua volta si apre, raccontando delle sue pene d’amore.

Serkan e Eda decidono quindi di fare qualcosa per riavvicinare la coppia. Nel frattempo il perfido Kaan si approfitta dell’ingenuità di Ferit per elaborare un piano contro Bolat.