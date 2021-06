Love is in the air anticipazioni dal 7 all’11 giugno 2021

Cosa succede nei prossimi appuntamenti della soap opera turca Love is in the air? L’appuntamento con la storia d’amore tra Eda e Serkan è dal lunedì al venerdì dalle 15,30 su Canale 5. Nei prossimi appuntamenti i due protagonisti avranno modo di avvicinarsi sempre più.

Vediamo insieme quali sono gli avvenimenti principali che accadono negli episodi di Love is in the air in onda dal 7 all’11 giugno 2021 sulla rete ammiraglia Mediaset. Una narrazione che ormai è destinata ad entrare nel vivo della love story tra i due protagonisti.

Lunedì 7 giugno

I nostri beniamini dovranno confrontarsi con non poche difficoltà. A cominciare da quelle derivanti dall’Art Life, che è in difficoltà. La residenza turistico alberghiera di cui sta curando il progetto rischia di non ottenere la certificazione ecologica. Ma a trovare una soluzione a tutto ciò è Eda.

Martedì 8 giugno

Eda e Serkan danno una festa di fidanzamento per rendere ancora più veritiero il loro accordo agli occhi di tutti. Non mancano però i colpi di scena. A cominciare dalle esuberanze e cattiverie di Aydan, che non perde occasione per sottolineare la differenza sociale con Eda.

Mercoledì 9 giugno

Continuano le macchinazioni di Aydan, che viene a scoprire da Selin del progetto di Eda e Serkan. I due, infatti, vogliono andare a convivere insieme. Una decisione che fa andare su tutte le furie Aydan, che tenta in tutti i modi di far cambiare idea a Serkan.

Giovedì 10 giugno

Eda porta via alcuni scatoloni da casa di Serkan. Aydan viene a conoscenza del fatto e pensa che la giovane si stia creando il suo spazio a casa del figlio. Appare così sempre più prossima la convivenza tra Serkan e Eda. Ma questo non trova l’approvazione di Aydan.

Venerdì 11 giugno

La commedia romantica è anche la commedia degli equivoci. Almeno questo è quello che succede anche in Love is in the air, infatti Eda fa credere a Selin che presto si trasferirà a casa di Serkan. La notizia arriva subito all’orecchio di Aydan e Peril, scatenando una serie di reazioni a catena.

Per conoscere il sequel della narrazione non rimane quindi che collegarsi da lunedì 7 giugno alle 15,30 su Canale 5. L’appuntamento in daytime arriva subito dopo quello con l’altra soap opera turca, Mr. Wrong – Lezioni d’amore, con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel.

Per chi non potesse vedere la prima tv di Love is in the air in daytime, può farlo comodamente in un secondo momento grazie alla pagina ufficiale dedicata alla commedia romantica turca sul sito Mediaset Play Infinity. Su tale portale è possibile trovare tutte le puntate della soap opera.