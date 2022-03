Love is in the air, Hande Ercel e Kerem Bursin addio: “Lei ha un altro”

Notizia bomba sulla storia d’amore tra Hande Ercel e Kerem Bursin, gli amati attori di Love is in the air. Da settimane si parla di una rottura tra i due e i diretti interessati non hanno mai proferito parola sull’argomento. Nessuna conferma ma neppure nessuna smentita. A parlare i gesti: l’attrice che presta il volto ad Eda nella serie turca ha prima cancellato su Instagram tutte le foto di coppia e poi ha smesso di seguire il collega.

Ora è trapelato un gossip clamoroso: pare che Hande Ercel abbia iniziato a frequentare un altro uomo. A lanciare l’indiscrezione la tv turca: secondo quanto trapelato nel programma Söylemezsem Olmaz la star di Love is in the air avrebbe intrecciato una nuova relazione con l’imprenditore Atasey Kamer, direttore generale della Atasay Jewelry, azienda di gioielli per cui Hande Erçel è testimonial.

I due si sarebbero quindi conosciuti per motivi di lavoro e si sarebbero poi lasciati travolgere dalla passione. In rete sta circolando addirittura un video che vede Hande e Atasay insieme allo stesso evento, più complici e affiatati che mai. Risulterebbe invece ancora single Kerem Bursin.

Perché si sono lasciati gli attori di Love is in the air

Secondo quanto si sussurra in Turchia Hande Ercel e Kerem Bursin si sarebbero lasciati a causa dei numerosi impegni di entrambi. Frequentarsi e ritagliarsi del tempo sarebbe diventato sempre più difficile per i due. Alla luce dei nuovi dettagli, però, non è chiaro se l’incontro tra Hande e Atasay Kamer abbia dato il colpo di grazia al legame con Kerem, sbocciato nel 2021 e durato a malapena un anno.

Chi è il nuovo presunto fidanzato di Hande Ercel

Atasay Kamer, classe 1986, è un giovane imprenditore turco. Ha studiato all’estero: prima a Londra, poi a New York. Successivamente è rientrato in Turchia, dove ha preso in mano le redini dell’azienda fondata dal nonno che portava il suo stesso nome. Kamer è diventato CEO nel 2015 e mira a trasformare il suo brand più internazionale che mai.