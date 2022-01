Love is in the air: “Gli attori Kerem Bursin e Hande Ercel si sono lasciati”

Brutte notizie per i fan di Love is in the air. Stando a quanto spifferano i media turchi gli attori della fiction Mediaset – Kerem Bursin e Hande Ercel – non starebbero più insieme. A quanto pare i due avrebbero deciso di prendere strade differenti all’inizio del nuovo anno. Il motivo della rottura non è chiaro ma pare che tra gli amati Serkan ed Eda siano sorte diverse incomprensioni che li hanno allontanati.

Secondo alcuni giornalisti di Istanbul la mole di lavoro per entrambi, aumentata esponenzialmente dopo il successo di Love is in the air, avrebbe allontanato a poco a poco Kerem Bursin e Hande Ercel. A causa dei rispettivi impegni i due non sarebbero più riusciti a ritagliarsi del tempo di qualità per alimentare la loro relazione. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito i gossip.

Molti fan non credono però a questi pettegolezzi visto che Kerem e Hande continuano a seguirsi reciprocamente su Instagram. Stando agli appassionati di Love is in the air i due sarebbero ancora molto vicini e innamorati. Quale sarà la verità?

La storia d’amore tra Hande Ercel e Kerem Bursin

Hande Ercel e Kerem Bursin si sono conosciuti e innamorati sul set di Love is in the air: tra una ripresa e l’altra è scoppiata la passione. Kerem ha però spiegato a Silvia Toffanin, durante l’ospitata a Verissimo, che la scintilla non è scattata subito.

Bursin ha ammesso che all’inizio tra lui e Hande si è creata una bella amicizia. Poi, pian piano, lavorando tutti i giorni fianco a fianco, sono stati travolti dall’amore. Quello vero, puro e sincero. L’attore turco, erede di Can Yaman a detta di qualcuno, aveva definito in quell’occasione la collega bellissima nonché una persona eccezionale.

La vita privata di Kerem Bursin

Kerem Bursin è nata in Turchia ma per via del lavoro del padre ha girato praticamente tutto il mondo (Norvegia, Emirati Arabi, Indonesia, Scozia, Malesia, solo per citarne alcuni). Ha vissuto perlopiù negli Stati Uniti e per questo parla perfettamente l’inglese.

Bursin ha frequentato il liceo in Texas e qui ha iniziato a studiare recitazione. Prima di sfondare come attore il turco ha fatto diversi lavori, anche molto umili. Ha lavorato ad esempio come driver per interpreti famosi ma si è dato da fare pure come personal trainer e addetto alle pulizie di una palestra. Attività che ancora oggi lo mantengono umile nonostante il successo.