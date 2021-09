Prima volta in Italia per l’attore turco 34enne, nuovo idolo delle telespettatrici italiane

Kerem Bursin, l’attore protagonista della soap opera di Canale 5 Love is in the air, è stato intervistato da Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda sabato 25 settembre 2021. Per l’attore classe 1987 si tratta della prima intervista in un programma tv italiano.

Nel salotto del programma Mediaset Kerem Bursin – noto per il ruolo di Serkan Bolat – ha parlato soprattutto della sua relazione con l’attrice Hande Ercel. I due si sono innamorati sul set di Love is in the air: tra una ripresa e l’altra è scoppiata la passione. Kerem ha però spiegato a Silvia Toffanin che la scintilla non è scattata subito.

Bursin ha ammesso che all’inizio tra lui e Hande si è creata una bella amicizia. Poi, pian piano, lavorando tutti i giorni fianco a fianco, sono stati travolti dall’amore. Quello vero, puro e sincero. L’attore turco, erede di Can Yaman a detta di qualcuno, ha definito la sua fidanzata bellissima nonché una persona eccezionale.

Di recente si è parlato di un matrimonio tra Kerem Bursin e Hande Ercel ma per il momento la coppia preferisce vivere questo sentimento con trasporto e intensità senza fare troppi progetti per il futuro.

La vita privata di Kerem Bursin

A Verissimo Kerem Bursin ha parlato molto della sua infanzia e della sua vita privata. La star di Love is in the air è nata in Turchia ma per via del lavoro del padre ha girato praticamente tutto il mondo (Norvegia, Emirati Arabi, Indonesia, Scozia, Malesia, solo per citarne alcuni). Ha vissuto perlopiù negli Stati Uniti e per questo parla perfettamente l’inglese.

Kerem Bursin ha frequentato il liceo in Texas e qui ha iniziato a studiare recitazione. Prima di sfondare come attore il turco ha fatto diversi lavori, anche molto umili. Ha lavorato ad esempio come driver per interpreti famosi ma si è dato da fare pure come personal trainer e addetto alle pulizie di una palestra. Attività che ancora oggi lo mantengono umile nonostante il successo.

Il messaggio di Kerem Bursin

A Verissimo Kerem Bursin ha voluto lanciare un messaggio molto importante inerente la parità di genere. Un argomento che continua a far discutere e dividere: