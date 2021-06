Love is in the air dove è stata girata: location e repliche

Love is in the air è la nuova serie tv targata Mediaset e messa in onda dal lunedì al venerdì dalle 15,30 su Canale 5, subito dopo la soap Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Due commedie romantiche che puntano dritto al cuore e che fanno sognare il pubblico televisivo italiano.

A rendere però ancora più unica e sognante questa serie televisiva prodotta dalla casa di produzione cinematografica MF Yapim sono decisamente le ambientazioni. Come è stato per Cherry Season, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore ed infine Daydreamer – Le ali del sogno, le location scelte per le riprese diventano esse stesse protagoniste.

La Turchia ed Istanbul in particolare offrono dei paesaggi naturalistici ed artistici straordinari. Alcune di queste località sono presenti anche in Love is in the air. Il quartiere di Maslak dell’ex Costantinopoli è stato una delle zone dove state girate alcune scene.

Per apportare maggiore autenticità alla narrazione, quindi avvicinarla ancor più al telespettatore, sono state scelte delle ambientazioni quanto più reali e veritiere. Quindi solo poche scene sono state riprese negli studi e ricreate artificialmente.

Love is in the air ci racconta di una Istanbul e di una Turchia moderna ma allo stesso tempo anche molto ancorata ai valori più tradizionali. Uno tra questi è per i turchi sicuramente quello per il rispetto e l’amore per la natura; che apporta un notevole valore aggiunto alla produzione cinematografica delle dizi turche.

Repliche Love is in the air

Come ormai avviene da diversi anni, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 è dedicato alle soap opera. L’amore, le emozioni e i colpi di scena catalizzano e piacciono ai telespettatori italiani. Per chi però non potesse assistere alla prima tv italiana di Love is in the air ha la possibilità di rivederlo comodamente in un secondo momento.

Come fare? Sul sito internet Mediaset Play Infinity, il portale ufficiale dei programmi televisivi del Biscione, si trova infatti una pagina dedicata interamente alla serie tv con protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin, rispettivamente nei panni di Eda Yildiz e Serkan Bolat.

Le puntate di Love is in the air possono essere viste quindi in streaming. Sul portale si possono trovare inoltre altre curiosità sulla serie tv dell’estate 2021.