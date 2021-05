Love is in the air: quante puntate sono e chi sono gli attori

By

Qualche dettaglio in più sulla nuova commedia romantica turca targata Mediaset, tra numero di episodi e cast attori

L’estate 2021 si accende di nuove emozioni, grazie al doppio appuntamento di Canale 5 con le serie tv turche Mr. Wrong – lezioni d’amore e Love is in the air. Per chi fosse pronto ad appassionarsi a nuove storie d’amore, l’appuntamento è quindi da lunedì 31 maggio 2021.

Anche quest’anno l’estate di Canale 5 si tinge di rosa. Ad aggiungersi alle emozioni di Mr. Wrong, c’è anche l’altra adrenalinica e romantica soap turca, Love is in the air. Una commedia romantica che sulla scia di Cherry Season, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Daydreamer – Le ali del sogno conquisterà sicuramente il cuore dei sognatori e dei più romantici.

La nuova soap racconta della storia d’amore tra Eda e Serkan, due giovani ragazzi della Turchia moderna dei nostri tempi che, come nella tradizione della commedia romantica, inizialmente non si sopportano. Solo la necessità di raggiungere i propri obiettivi porta i due protagonisti a siglare un accordo.

Grazie a questo patto, i due incominciano a frequentarsi, quindi a conoscere e svelare reciprocamente se stessi. Per poi alla fine innamorarsi. Un percorso di conoscenza lungo e tortuoso, ricco di inaspettati colpi di scena, destinati a regalare ai telespettatori delle orti emozioni.

Love is in the air: quante puntate sono

La nuova serie tv turca, il cui titolo originario è Sen çal kapimi, ha avuto un grande successo in Turchia. Ad attestare ciò il numero totale di puntate che sono state prodotte: 50. La commedia romantica ha visto una prima stagione con ben 39 puntate.

Successivamente, considerato il grande successo ottenuto in termini di ascolti in Turchia, è stata disposta una seconda stagione, con la produzione di altre 11 puntate. Come sempre accade nella tradizione cinematografica turca, un episodio è di circa 140 minuti.

Cosa diversa in Italia, dove ogni episodio della serie che sarà trasmessa da Canale 5 a partire dalle 15,30 circa, ha la durata di circa 45 minuti. Le puntate italiane sono quindi più numerose, in tutto 117.

Il cast di Love is in the air

Non sarà difficile per i telespettatori italiani – già legati agli attori turchi Can Yaman e Ozge Gurel – appassionarsi anche ai due protagonisti della nuova serie tv targata Mediaset. Nei panni della protagonista troviamo stavolta l’attrice Hande Ercel, che vestirà il ruolo della fioraia Eda.

Cosa si sa invece del protagonista maschile? A sbarcare nelle case degli spettatori e spettatrici italiani è un nuovo volto: Kerem Bursim. L’attore veste il ruolo di un uomo d’affari che è costretto a tener testa alla bella fioraia dai sogni infranti.

Nel cast della nuova serie tv anche due volti noti al pubblico televisivo italiano. Di chi stiamo parlando? Degli attori che hanno interpretato rispettivamente il padre di Can Divit, Aziz, e l’amica di Sanem, Deniz, nella serie tv Daydreamer – Le ali del sogno.