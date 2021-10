Love is in the air anticipazioni dall’11 al 16 ottobre 2021

Love is in the air torna da lunedì 11 ottobre 2021 con nuovi emozionanti episodi. L’appuntamento con la soap opera turca e la storia d’amore tra Serkan Bolat e Eda Yildiz è tutti i giorni in daytime dalle 16,30 circa su Canale 5. Subito dopo Uomini e Donne e le fasce quotidiane del Grande Fratello Vip e Amici.

Le serie tv turche continuano a macerare successi in Italia. Dopo DayDreamer e Mr. Wrong con protagonista Can Yaman, Canale 5 ha deciso di puntare su Love is in the air. E, considerando i dati di ascolto registrati, non ha sbagliato.

Lunedì 11 ottobre

Eda e Deniz continuano con la loro sceneggiata per far ingelosire Bolat. Per alimentare la gelosia, Deniz invita Serkan per bere un caffè. Durante l’incontro gli rivelerà come sono andate le cose con la Yildiz e come è nato il loro amore. Ma sarà proprio così?

Martedì 12 ottobre

Peril ed Engin hanno un chiarimento. La donna ammette di essere in dolce attesa. Nonostante Ferit cerchi di riparare il rapporto con Ceren, le cose tra i due non funzionano. Lei è sempre più presa da Deniz, che a sua volta ha occhi solo per Eda.

Mercoledì 13 ottobre

Serkan incomincia ad avere dei sospetti. L’architetto rimane solo con la sua ormai ex fidanzata. Eda non ha mai perso la speranza di far ricordare a Bolat il suo passato. Ma ogni suo tentativo per fargli riaffiorare i ricordi risulta sempre vano. Le speranze si affievoliscono.

Giovedì 14 ottobre

Per riuscire a far innamorare Eda, Deniz decide di mettere in pratica un piano. In tutto questo trova l’appoggio della peggior nemica di Eda: Selin. Quest’ultima non ha mai abbandonato l’idea di far nuovamente breccia nel cuore del suo Serkan.

Venerdì 15 ottobre

Durante i festeggiamenti per Peril, Deniz fa un annuncio inaspettato: lui e Eda si sposeranno. Il gesto però sembra essere in realtà il frutto della strategia dei due finti amanti per far ingelosire Serkan. Ma mentre Eda è consapevole di questa verità, Deniz sta facendo il doppio gioco.

Sabato 16 ottobre

Nella puntata finale settimanale di Love is in the air, le anticipazioni turche svelano che ci sono nuovi malumori tra Alexander e Ayfer. Lo chef continua a non sopportare più certi atteggiamenti della zia di Eda e si va a sfogare con Aydan, che lo accoglie a braccia aperte, approfittandone.

Ayfer scopre il piano di Eda e Deniz e la obbliga a cambiare totalmente i suoi progetti matrimoniali, peraltro finti. Non è questa la strada da seguire