Love is in the air anticipazioni dal 4 al 9 ottobre 2021

La Yildiz fa di tutto per sollecitare i ricordi in Bolat, ma tutto sembra essere vano. Nel frattempo Serkan fa la proposta a Selin

Love is in the air prosegue dal 2 ottobre la sua messa in onda. Per la gioia delle fan, la soap opera con protagonisti Kerem Bursin e Hande Erçel è trasmessa anche il sabato pomeriggio, subito dopo Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo.

Spetterà quindi alla coppia televisiva dell’estate 2021, cioè quella di Eda e Serkan, tenere compagnia al pubblico televisivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì prima di Pomeriggio Cinque ed il sabato prima di Verissimo. Nel giorno prefestivo quindi la soap cambia nuovamente orario

Lunedì 4 ottobre

Le puntate dal 4 al 9 ottobre si preannunciano struggenti e drammatiche in seguito alla perdita di memoria di Bolat. Eda non si dà pace e cerca di fare di tutto per aiutare il suo compagno a ricordare. Con l’aiuto di Deniz, la Yildiz contatta un famoso neurologo.

Mentre Serkan si sta sottoponendo alla visita, Eda scopre che Aydan è stata sempre a conoscenza dell’esistenza in vita di Serkan. Perché la mamma di Bolat ha tenuto per sé questo importante segreto? Perché non ha mai detto ad Eda che Serkan era vivo e si trovava in Slovenia insieme a Selin?

Martedì 5 ottobre

Ceren lascia Ferit. La donna non è contenta del comportamento che ha avuto l’ex di Selin. In realtà le motivazioni della ragazza sono molto diverse. Infatti il suo vero obiettivo è quello di conquistare Deniz, l’uomo di cui è segretamente innamorata.

Davanti a questo suo strano comportamento, Ferit non sa come reagire. Aydan organizza una festa per il ritorno di Serkan. I festeggiamenti danno ad Eda l’occasione per provare ancora una volta a far tornare la memoria al suo ormai ex fidanzato.

Mercoledì 6 ottobre

Si parla ancora del bacio appassionato che Eda a sorpresa ha dato a Serkan nella speranza di fargli tornare qualche ricordo. La ragazza pensa che se la mente non ricorda, il cuore non può aver dimenticato la passione ed il trasporto che c’era tra loro.

Serkan non la prende bene. Dopo il gesto di Eda, si allontana e va da Selin. Davanti a quest’ultima si inginocchia e le chiede di sposarlo. La Yildiz è sconvolta. Si convince sempre più che Serkan ormai è un uomo diverso. Ora per lei non c’è più nulla da fare per far riacquistare la memoria all’architetto.

Giovedì 7 ottobre

Eda e Deniz fingono di essere fidanzati. Uno stratagemma per far ingelosire Serkan. Deniz però davvero spera che la Yildiz si possa innamorare di lui. Nel frattempo anche Ceren mostra sempre più interesse nei confronti di Deniz. Dopo aver appreso che la sua migliore amica e Deniz si sono fidanzati la donna va su tutte le furie.

Venerdì 8 ottobre

Ceren e Eda hanno un brutto litigio. L’amica della Yildiz continua a pensar male di Eda. La donna fa di tutto per sedurre Deniz, ma con scarsi risultati. Ferit si accorge di questo assurdo comportamento e mette al corrente Melo della situazione

Sabato 9 ottobre

L’appuntamento del finne settimana di Love is in the air si apre con i sospetti di Selin, che ritiene falso il fidanzamento tra Eda e Deniz. Il tentativo di Ceren di sedurre Deniz è vano. Quest’ultimo le dice a chiare lettere di non essere interessato.