Love is in the Air anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre

Love is in the air torna da lunedì 27 settembre con nuovi emozionanti episodi. L’appuntamento con la soap turca è nel daytime di Canale 5, subito dopo il dating show Uomini e Donne e la fascia quotidiana con il reality show del Grande Fratello Vip.

Lunedì 27 settembre

La narrazione di Love is in the air prosegue con degli episodi a dir poco terribili. Il matrimonio tra Eda e Serkan è ormai sfumato. La coppia vive un dramma causato dal fatto che si perdono le tracce dell’architetto per svariati mesi. Nella puntata di inizio settimana Aydan manifesta tutta la sua preoccupazione per il figlio, mentre regala l’anello di fidanzamento a Eda.

Martedì 28 settembre

Serkan ha perso la memoria. Non ricorda più niente del suo recente passato. E con esso ha passato un colpo di spugna anche sulla sua love story con Eda. La situazione si complica non poco quando Bolat arriva allo studio mano nella mano con Selin.

Mercoledì 29 settembre

Aydan è molto preoccupata per la salute del figlio. La donna nel mentre organizza una festa di bentornato per il figlio nei locali della Art Life. I suoi colleghi di lavoro lo accolgono con grande entusiasmo ed emozione. Ma ora però le cose non sono più come prima.

Giovedì 30 settembre

Tra Engin e Piril si crea il primo fraintendimento. L’uomo origlia una conversazione della socia dell’Art life mentre è al telefono. Dalle sue parole sembrerebbe che Peril sia in dolce attesa. Ma è veramente così? La verità è un’altra. La ragazza è preoccupata per una gatta che è in procinto di avere dei cuccioli.

Venerdì 1° ottobre

Ayfer e Deniz coprono del ritorno di Serkan. In aggiunta anche il fatto che l’architetto non ha più alcun ricordo della sua fidanzata. Amnesia momentanea dovuta all’incidente. Le amiche di Eda sono pronte ad escogitare un piano per far ritornare la memoria a Bolat.

Nelle nuove puntate di Love is in the Air si assiste all’entrata in scena di un nuovo personaggio, cioè quello di Deniz. L’amico d’infanzia di Eda è destinato a vivacizzare non poco il sequel della narrazione. L’attore che ricopre tale ruolo è un volto già familiare alle fan delle serie tv turche.

In passato, infatti, ha indossato i panni di Serdar in Mr. Wrong – Lezioni d’amore, la serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Per chi volesse rivedere le puntate delle due soap opera lo potrà fare andando sulle rispettive pagine ufficiali presenti sul portale web Mediaset Play Infinity.