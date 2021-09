Love is in the air anticipazioni dal 20 al 25 settembre 2021

Love is in the air torna da lunedì 20 settembre con nuovi emozionanti episodi. A causa delle modifiche apportate al palinsesto di Canale 5, gli orari ed i giorni della messa in onda della dizi turca hanno subito delle variazioni. Per le fan di Serkan e Eda Mediaset ha deciso di trasmettere la soap anche il sabato.

Lunedì 20 settembre

Con la sua iniziativa di chiedere a Serkan di sposarla, Eda ha sorpreso tutti. Un colpo di testa che proprio nessuno si aspettava. Tra Eda e Serkan nasce una forte gelosia. I due si trovano nello stesso ristorante dove stanno consumando una cena anche Melih e Balca

Martedì 21 settembre

Cresce la preoccupazione in Peril. La socia di Serkan riceve l’inaspettata visita del padre. Cosa vuole l’uomo? Nel frattempo si assiste al disgelo tra Eda e Bolat. Tra i due coppia ancora una volta la scintilla della passione e passano la notte insieme.

Mercoledì 22 settembre

Mentre Serkan sta per prendere un aereo per Parigi, Eda prende il posto della hostess e chiede al suo uomo di sposarla. I due ormai hanno messo da parte tutti i problemi che li hanno portati ad allontanarsi per molto tempo.

Giovedì 23 settembre

La love story tra Serkan e Eda è ormai ufficiale. La coppia aspetta solo di sposarsi. Prima di fare il grande passo comunicano a Semiha la loro decisione. Nel frattempo Piril ricompare e rivela di essere stata rapita. Il padre non è d’accordo con il matrimonio tra lei e Engin.

Venerdì 24 settembre

Ormai tutti sanno che Serkan e Eda sono fidanzati. La coppia si trova così in mezzo ad un fuoco incrociato. Per evitare tutte queste tensioni, l’architetto decide di portare Eda lontano da Istanbul. I due sono diretti in un luogo romantico dove Bolat ha intenzione di fare la proposta di nozze a Eda.

Sabato 25 settembre

Serkan riesce a portare a termine il suo progetto romantico? Eda accetta la proposta di Bolat? I due protagonisti di Love is in the air devono affrontare nuovi problemi che interferiranno non poco sulla loro felicità del momento. Mentre Aydan ed Ayfer continuano ad avere dei battibecchi a distanza.

In seguito alle variazioni subite dal palinsesto di Canale 5, l’appuntamento con Love is in the air è dal lunedì al venerdì dalle 16,50 alle 17,35. Mentre il sabato la soap turca prende il posto della fascia oraria di Amici, spostato alla domenica, dalle 15,15 alle 16,30 circa.