Love is in the Air anticipazioni dal 13 al 17 settembre 2021

Da lunedì 13 settembre la programmazione delle soap opera di Canale 5 cambia. Se il destino di Brave and Beautiful non è ancora certo (si parla di un arrivederci all’estate 2022 o di alcuni appuntamenti serali), cosa diversa invece è per Love is in the air.

La narrazione della storia d’amore di Serkan e Eda prosegue. Ma ad un orario diverso. La messa in onda ha subito un cambiamento, poiché dal 13 settembre inizia la nuova stagione di Uomini e Donne. L’appuntamento con Love is in the air è quindi dalle 16 circa su Canale 5.

Lunedì 13 settembre

Arrivano i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno. Aydan e Ayfer sono affascinate da Chef Alexander. Lo chef stellato ha preparato per loro un piatto straordinario, che le lascia senza parole. Oltre alla bravura, l’uomo colpisce per il suo fascino.

Martedì 14 settembre

Il segreto della Yildiz le impedisce di star bene. I suoi sogni sono tormentati e anche di giorno la ragazza non riesce a vivere serenamente. Eda cerca in tutti i modi di stare il più lontana possibile da Serkan. Nel frattempo Balca mette in atto il suo piano per conquistare il capo.

Mercoledì 15 settembre

Ormai certo di aver fatto colpo su entrambe, Chef Alexander invita a cena Aydan e Ayfer. Ma le due donne non sanno dell’invito dell’altra. Il cuoco ha per loro una sorpresa. La serata è contornata da momenti di grande brio e divertimento, che strappano più di una risata ai telespettatori.

Giovedì 16 settembre

Bolat deve affrontare nuovi problemi. Il padre è stato arrestato alle Bahamas. Almeno questo è ciò che gli viene detto. L’accusa contro il marito di Aydan è di detenzione di denaro falso. Perché suo padre avrebbe fatto una cosa del genere? Serkan non crede che il padre possa macchiarsi di un reato del genere, quindi inizia le sue ricerche per andare a fondo nella questione.

Venerdì 17 settembre

Semiha ha costretto la Yildiz a lasciare Serkan. Lei non intende arrendersi e decide di riallacciare i rapporti con la nonna. Insomma, l’ultima puntata settimanale di Love is in the air si preannuncia ricca di colpi di scena. Imperdibili.

Per chi non potesse vedere le prime tv di Love is in the air, lo può fare in un secondo momento in streaming. Basta collegarsi al portale web Mediaset Play e cercare la pagina ufficiale corrispondete alla soap turca. All’interno si trovano tutte le puntate già messe in onda in Italia.

In aggiunta è possibile scaricare l’app di Mediaset Play sul proprio smartphone. Così si possono vedere le puntate in ogni momento e luogo, senza bisogno della tv o del pc.