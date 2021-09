Love is in the air anticipazioni dal 6 al 10 settembre 2021

Love is in the air torna con nuovi imperdibili appuntamenti da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2021. La messa in onda è sempre nella stessa fascia oraria, cioè dalle 15,30 su Canale 5. La soap opera turca prende infatti il testimone da Brave and Beautiful, Una Vita e Beautiful.

Svelate le trame delle puntate settimanali di Love is in the air, con protagonisti Kerem Bursin e Hande Erçel, nei panni di Serkan Bolat e Eda Yildiz. Nuovi colpi di scena segnano la narrazione dei nuovi appuntamenti, regalando così tanti momenti elettrizzanti.

Lunedì 6 settembre

Mentre la nuova addetta alle public relation trama per carpire la benevolenza del suo capo, la Art Life deve confrontarsi con un nuovo problema. L’azienda paesaggistica che doveva partecipare al progetto si ritira improvvisamente. Eda cerca un soluzione alla nuova emergenza.

Martedì 7 settembre

Engin deve affrontare le ritrosie di Peril circa l’organizzazione di un matrimonio tradizionale. Serkan invece deve essere intervistato e questo crea nell’architetto un certo stato di agitazione. Al suo fianco, però, ci sarà sempre la sua amata Eda.

Mercoledì 8 settembre

Serkan non riesce a non mostrare tutto il suo amore per Eda. Il giovane ed affascinante architetto in un momento romantico si lascia andare a delle confidenze con la Yildiz. Svelando così ancora una volta tutto il suo sentimento. Ma la reazione della giovane sorprende.

Giovedì 9 settembre

Il giovane imprenditore rivela a Eda del programma di viaggio per Parigi. L’ultimo giorno dell’anno deve essere speciale e nessuno deve ostacolare i progetti dei due. Ma c’è un nome che si insinua nelle loro vite: Balca. La nuova addetta delle pubbliche relazioni fa di tutto per dividere la coppia e stare con Bolkan.

Venerdì 10 settembre

C’è un grande fermento alla Art Life. Serkan e Eda comprano i regali per i dipendenti, ma una volta tornati in ufficio trovano Semiha sul piede di guerra. Per scoprire il sequel della narrazione non rimane che seguire la puntata.

La messa in onda di Love is in the air è ogni giorno dal lunedì al venerdì dal 6 al 10 settembre dalle 15,30 in poi. Per chi non potesse vedere la prima tv, può farlo comodamente in streaming in un secondo momento. Sul portale Mediaset Play Infinity si trovano tutte le puntate già andate in onda su Canale 5.

Sempre sullo stesso portale, nella pagina ufficiale dedicata a Love is in the Air, si trovano anche delle clip e delle curiosità sulla soap turca, che ha preso il posto di Daydreamer e Mr. Wrong, con protagonisti Demet Ozdemir e Can Yaman.