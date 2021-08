Love is in the air anticipazioni dal 30 agosto al 3 settembre 2021

Prosegue la messa in onda della soap opera turca Love is in the air, con protagonisti Kerem Bursin e Hande Erçel, nei panni rispettivamente di Serkan Bolat e Eda Yildiz. L’appuntamento con la soap è dalle 15,30 alle 16,30 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Gli spoiler delle nuove puntate rivelano che alla ArtLife arriva un nuovo personaggio. La nuova manager delle pubbliche relazioni crea scompiglio tra i due ex fidanzati e complica non poco le cose. Eda infatti non riesce proprio a digerirla.

Lunedì 30 agosto

Piril deve incontrare la madre di Engin. Per far si che tutto vada per il meglio i due si fanno aiutare dalla mamma di Bolat per fare le prove generali. Nel frattempo non mancano le occasioni per creare nuove incomprensioni tra Serkan e Eda.

Martedì 31 agosto

Selin rivela a Serkan la verità sulla divulgazione del suo contratto di fidanzamento. La ragazza ha anticipato quello che erano in procinto di fare Ceren e Ferit. La situazione manda su tutte le furie Bolat, che ora deve confrontarsi nuovamente con la sua amata.

Mercoledì 1° settembre

La sostituta di Selin fa il suo ingresso alla Art Life. Ma la new entry non sembra andare a genio a Eda. La giovane e bella manager mostra il suo interesse nei confronti di Serkan. Una cosa che manda su tutte le furie la sua ex compagna.

Giovedì 2 settembre

La proposta di matrimonio di Engin a Peril è quanto mai plateale. Durante il party organizzato da Aydan, l’architetto arriva a cavallo per chiedere la mano della sua amata. Cosa ne pensa Peril di tutto questo? Nel frattempo si assistono alle prove di riavvicinamento tra Ceren e Ferit.

Venerdì 3 settembre

Cosa accade nella puntata di fine settimana di Love is in the Air? I problemi tra Serkan e Eda sembrano non finire mai. I due ora devono vedersela con l’intraprendenza della Bolca, che spunta a casa dell’architetto a ora di cena, con la scusa di fargli vedere alcuni documenti di lavoro. Eda però sopraggiunge e li vede insieme.

Per sapere come prosegue la narrazione di Love is in the air non rimane quindi che collegarsi dal lunedì al venerdì alle 15,30 su Canale 5. Le puntate della soap opera turca sono visibili anche sulla piattaforma web Mediaset Play Infinity.

Sulla pagina dedicata del portale si trovano tutti gli episodi della soap opera turca già mandati in onda in Italia. In aggiunta, sempre sullo stesso sito, si possono trovare anche le puntate delle altre serie tv turche mandate in onda su Canale 5, come Daydreamer e Mr. Wrong.