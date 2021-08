Love is in the air anticipazioni dal 23 al 27 agosto 2021

Love is in the air è pronta a stupire i telespettatori italiani con nuovi emozionanti episodi. L’appuntamento con la dizi turca è tutti i giorni in daytime dalle 15,30 alle 16,30 su Canale 5, subito dopo l’altra soap opera turca Brave and Beautiful.

Le trame delle puntate turche ci anticipano che nel sequel della narrazione della storia d’amore tra Serkan e Eda non mancheranno i colpi di scena. Efe è sempre più intenzionato a lasciare il Paese, mentre Eda cerca di mettere le distanze con Bolat.

Lunedì 23 agosto

Per cercare di far proseguire una civile convivenza e rispetto, Eda decide di far firmare a Serkan una lista di regole di comportamento da seguire. Bolat non ha alternative: o segue le indicazioni della paesaggista oppure non la rivedrà mai più.

Martedì 24 agosto

Si torna a parlare dell’incidente avvenuto molti anni fa ai genitori di Eda. La ragazza ha un brutto confronto con la persona che si ritiene responsabile dell’accaduto. L’incredibile faccia a faccia avviene però sotto gli occhi di Serkan. Qual è la sua reazione?

Mercoledì 25 agosto

La storia sembra ripetersi. Gli spoiler delle puntate turche di Love is in the air rivelano che Aydan è coinvolta nell’organizzazione di un importante evento di un’associazione di cui fa parte. L’ente si occupa di reperire fondi per aiutare studenti in difficoltà economiche.

Giovedì 26 agosto

L’episodio di narcolessia di Eda della settimana precedente non è rimasto nel dimenticatoio. Almeno non per Serkan, che ora è intenzionato più che mai a difendere e vendicare la sua amata Eda. Come? Bolat decide di intentare causa contro chi ha fatto del male alla Yildiz.

Venerdì 27 agosto

Le anticipazioni delle puntate turche di Love is in the air rivelano che Aydan scopre una verità sconvolgente. La mamma di Serkan infatti scopre del tradimento del marito con la segretaria. Nel frattempo però la donna spera invece che almeno il figlio e Eda possano ritornare insieme.

Si possono rivedere tutte le puntate di Love is in the air sulla piattaforma internet Mediaset Play Infinity. Basta cercare la pagina ufficiale della dizi turca e selezionare la puntata che si vuole vedere. In alternativa è possibile rivedere dall’inzio gli episodi della soap già mandati in onda in Italia.