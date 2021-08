Love is in the air anticipazioni dal 16 al 20 agosto 2021

La paesaggista cerca di far parlare Efe, mentre Bolat non riesce a svelare la verità a Eda. Aydan cerca di far ritornare il figlio e la Yildiz insieme

La popolare dizi turca Love is in the air torna con nuovi appuntamenti da lunedì 16 a venerdì 20 agosto 2021 dalle 15,30 alle 16,30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni della storia d’amore di Eda e Serkan rivelano che i due protagonisti devono affrontare nuovi problemi.

Lunedì 16 agosto

Eda è sempre più determinata a far parlare Efe e cercare la verità. Una verità che però stenta ad arrivare. La ragazza si impegna molto nel suo lavoro, concentrandosi molto sui progetti che ha da portare a termine. Le anticipazioni della puntata rivelano che la Yildiz ordisce un piano per far parlare Efe.

Martedì 17 agosto

Eda e Serkan sembra abbiano davvero messo un punto alla loro storia d’amore. La frattura che si è creata tra i due sembra davvero insanabile. Aydan però vuole vederci chiaro e decide di approfondire la questione. La donna, infatti, spera in un loro ritorno di fiamma.

Mercoledì 18 agosto

La fuga di notizie riguardante la caduta del muro che provocò la morte dei genitori di Eda desta la preoccupazione di Serkan. Anche Ferit ed il padre di Bolat sono in ansia per l’eco e le conseguenze che possono derivare dalla divulgazione di tale notizia.

Giovedì 19 agosto

I tentativi di Serkan di incontrare Eda falliscono uno dietro l’altro. La paesaggista è determinata più che mai nel chiudere completamente i ponti con il suo ex amante. A frapporsi alle buone intenzioni di Bolat ci si mettono anche le trappole organizzate dalle amiche della Yildiz.

Venerdì 20 agosto

Il riassunto delle anticipazioni della puntata di fine settimana di Love is in the air svela che Serkan è davvero molto in ansia perché deve dire la verità a Eda. L’incidente che è accaduto ai suoi genitori è stata colpa della ditta del padre. Bolat cerca di trovare il coraggio per affrontare questo momento, ma si ubriaca.

Per scoprire il sequel della narrazione non rimane quindi che collegarsi da lunedì 16 agosto alle 15,30 su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere le puntate con modalità diverse. Una prima possibilità è quella di rivedere le puntate in streaming tramite il portale Mediaset Play Infinity.

Per chi invece volesse avere sempre a portata di mano gli episodi della serie tv turca, può farlo grazie all’applicazione Mediaset Play. Basta scaricarla sul proprio smartphone.