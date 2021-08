Love is in the air anticipazioni dal 9 al 13 agosto 2021

La popolare soap opera turca Love is in the air, con protagonisti principali Kerem Bursin e Hande Erçel, torna con nuovi episodi da lunedì 9 a venerdì 13 agosto 2021 su Canale 5. Grazie agli spoiler delle puntate turche si apprende che nel sequel della narrazione non mancheranno certo i colpi di scena.

Lunedì 9 agosto

Eda e Serkan ricevono un’altra importante proposta di lavoro. I coniugi Kafescioglu vogliono ristrutturare casa ed hanno scelto Bolat e la Yildiz per compiere la ristrutturazione. Eda però accusa dei malori. I sintomi mostrati lascerebbero pensare che la giovane sia in dolce attesa. Ma è veramente così?

Martedì 10 agosto

Nella puntata odierna accadono una serie di coincidenza: Selin parla con i coniugi Kafescioglu mentre Eda continua ad accusare una strana nausea. La narrazione sembra proprio lasciare intendere al telespettatore che la Yildiz sia in procinto di aspettare un bebè.

Mercoledì 11 agosto

Ad occuparsi della progettazione dei lavori della villa dei Kafescioglu ci pensa Serkan. Ma nonostante il suo massimo impegno, l’attività dell’uomo viene come sempre intralciata da Efe. Quest’ultimo è sempre pronto ad rendere difficile l’operato di Bolat e rovinare ogni suo piano.

Giovedì 12 agosto

La Art Life è travolta da uno scandalo. Uno dei suoi cantieri crolla. Una cosa che sorprende tutti, ma Selin, esperta in comunicazione, riesce a domare l’eco mediatico. Ma come è stato possibile che ci sia stato quell’incidente. Serkan non riesce a darsi pace.

Venerdì 13 agosto

Le indagini proseguono senza sosta per individuare cosa e perché abbia portato al crollo del cantiere della ArtLife. Qualcuno, con tutta evidenza, ha modificato i progetti che aveva fatto Serkan per la villa dei coniugi Kafescioglu. Ma la verità deve venir fuori.

Per conoscere il sequel della narrazione non rimane quindi che vedere i prossimi appuntamenti di Love is in the air da lunedì 9 a venerdì 13 agosto 2021 alle 15,30 circa su Canale 5. La soap turca arriva infatti dopo Una Vita e l’altra dizi turca, Brave and Beautiful.

Per chi non potesse assistere alla prima tv di Love is in the air, niente paura perché ci sono altri modi per non perdere neanche una puntata. Come? Innanzitutto ci si può collegare tramite pc o smartphone al sito internet di Mediaset Play Infinity.

Dopo aver cercato la pagina dedicata alla soap turca, si trovano tutti gli episodi già messi in onda in Italia. Altra alternativa è quella di scaricare l’app di Mediaset Play sul proprio cellulare, così potrete essere sempre collegati, anche quando andate o tornate dal lavoro.