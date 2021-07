Love is in the air anticipazioni dal 2 al 6 agosto 2021

Eda e Serkan non riescono a trovare un punto d’incontro, mentre Aydan si affida ad uno specialista per affrontare un delicato momento

Love is in the air torna da lunedì 2 a venerdì 6 agosto 2021 dalle 15,30 circa su Canale 5, subito dopo Brave and Beautiful. Gli spoiler delle puntate turche rivelano che Serkan e Eda devono affrontare un duro momento. La coppia è in grado di superarlo?

Lunedì 2 agosto

Tra i membri dello studio di architettura ci sono molti problemi. Eda e Serkan non fanno che lanciarsi reciproche battutine. Ma la cosa coinvolge anche i loro colleghi, che non si risparmiano. Trasformando così la Art Life in una sorta di polveriera pronta ad esplodere.

Martedì 3 agosto

Fervono i preparativi per la presentazione. Serkan deve integrare la sua parte architettonica con quella paesaggistica che ha curato Eda. I due sono pronti per lavorare di nuovo insieme?

Mercoledì 4 agosto

Eda non sta bene. La giovane si sente male, così per farla recuperare al meglio la salute Serkan la porta nella sua casa dove solitamente trascorre l’estate. Durante il viaggio Eda riacquista la memoria e inizia una lite furibonda con BOlat mentre si trovano nella autovettura.

Giovedì 5 agosto

Alla Art Life continua la collaborazione tra Serkan e Eda, anche se gli scontri sono all’ordine del giorno. Nel frattempo Bolat chiede a Engin di indagare su Efe.

Venerdì 6 agosto

Serkan fa un annuncia inaspettato ai genitori. Bolat ha deciso di lasciare il nido ed andare via da casa. Nel frattempo Aydan cerca di curare le sue ferite interiori più profonde affidandosi alle cure di uno psicoanalista.

