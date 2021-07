Love is in the air anticipazioni dal 26 al 30 luglio 2021

Serkan viene a conoscenza di una verità molto scottante che riguarda Eda. E non sa come dirlo alla sua giovane fidanzata

Love is in the air, la soap opera turca con protagonisti Kerem Bursin e Hande Erçel, torna da lunedì 26 a venerdì 30 luglio 2021 con nuovi imperdibili appuntamenti. Gli spoiler degli episodi, già andati in onda in Turchia, svelano cosa accade a Serkan e Eda nel sequel della narrazione.

Lunedì 26 luglio

Selin è sull’orlo del baratro. La giovane in un colpo solo ha perso tutte le sue certezze. Da un lato l’amore di Ferit – ed il progetto matrimoniale, dall’altro il lavoro presso la società di consulenza: tutto in un colpo solo è stato spazzato via.

Nel frattempo Serkan e Eda prendono un’importante decisione, cioè quella di svelare ai loro parenti la loro relazione ed il loro sentimenti. Niente più bugie.

Martedì 27 luglio

Una notizia sconvolge la vita dei Bolat. Aydan ed il merito scoprono che la loro società, seppur indirettamente, è responsabile della morte dei genitori di Eda. Cosa decidono di fare i genitori di Serkan? Per loro ora inizia un momento molto difficile, perché la loro piccola bugia può interferire con la felicità del figlio.

Mercoledì 28 luglio

Conoscendo il risentimento ed il pregiudizio di Serkan nei suoi confronti, Efe decide di organizzare una festicciola con i colleghi dello studio per brindare insieme alla sua entrata nell’azionariato della holding.

Giovedì 29 luglio

Eda sente che Serkan le sta nascondendo qualcosa. Si, già, ma cosa? Venuto a conoscenza della verità, l’architetto ora si sente in colpa. E non sa proprio come dire la verità a Eda, circa l’incidente avuto dai genitori.

Venerdì 30 luglio

Nella puntata di fine settimana di Love is in the air, le anticipazioni turche svelano che Akman nutre un grande interesse nei confronti dell’hotel green dell’Art Life. Da qui l’idea di proporre a Serkan di affiancare Eda nella parte paesaggistica.

