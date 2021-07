Love is in the air anticipazioni dal 19 al 23 luglio 2021

Cosa succede nei prossimi episodi della popolare serie tv Love is in the air? A rivelarci le trame, i riassunti e le anticipazioni delle puntate da lunedì 19 a venerdì 23 luglio 2021 sono gli spoiler delle puntate turche. In arrivo tanti inaspettati colpi di scena.

La messa in onda della soap anche la prossima settimana non evidenzia delle variazioni d’orario. La soap opera con protagonisti Kerem Bursin e Hande Erçel terrà compagnia ai telespettatori dalle 15,30 fino alle 16,30 circa su Canale 5.

Lunedì 19 luglio

Bolat accompagna la Yildiz a casa. Quest’ultima però lo sorprende con una curiosa richiesta: non devono farsi vedere insieme. Nel frattempo Ayfer insieme alle amiche della nipote rimangono colpite dal cambio di programma. E si interrogano sulle reali motivazioni.

Martedì 20 luglio

Il contratto tra Eda e Serkan è ormai di dominio pubblico. Anche alla Art Life tutti sanno degli accordi sottoscritti tra i due protagonisti. La zia di Eda è molto preoccupata per il futuro della nipote. Ayfer va quindi a trovare Bolat in ufficio per discutere della questione. L’architetto la rassicura, dicendo che Eda andrà in Italia.

Mercoledì 21 luglio

Arrivano inaspettate le rivelazioni di Selin. La giovane parla a cuore aperto a Serkan, a cui dice chiaramente che, nonostante sia stata sempre innamorata di lui, vuole proseguire con Ferit. Considerata la situazione anche la loro collaborazione professionale è destinata ad interrompersi.

Giovedì 22 luglio

Arriva il giorno delle nozze tra Ferit e Selin. Ma a fare un gesto del tutto inaspettato è proprio il ragazzo. Ferit infatti lascia sull’altare la sua fidanzata. Proprio nessuno si aspettava da lui un colpo di testa del genere.

Venerdì 23 luglio

Nell’appuntamento di fine settimana di Love is in the air la zia di Eda fa visita a Aydan. Ma per una serie di inaspettate circostanze, la donna fa una scoperta clamorosa: Serkan e Eda non stanno fingendo. La loro relazione è quindi reale.

Per chi non potesse assistere alla messa in onda delle prime tv di Love is in the air, niente paura. Tutti gli episodi possono essere rivisti comodamente in streaming. Come? Basta collegarsi al sito internet Mediaset Play Infinity, quindi cercare la pagina ufficiale della soap.