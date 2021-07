Love is in the air anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021

Love is in the air, la popolare soap opera turca con protagonisti Hande Erçel e Karem Bursin, continua ad infiammare i pomeriggi televisivi di Canale 5. L’appuntamento daily con la storia d’amore tra Serkan e Eda è ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 15,30 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Cosa accade nel sequel della narrazione di Love is in the air? Per avere qualche anticipazione su cosa succede tra il capo della Art Life e la bella designer di giardini, vengono in aiuto gli spoiler delle puntate turche. Nuovi inaspettati colpi di scena sono destinati a tenere alta l’attenzione del telespettatore.

Lunedì 12 luglio

Arriva il momento di firmare l‘accordo tra la società e Efe Akman, un noto architetto. Le condizioni contrattuali proposte da quest’ultimo non convincono del tutto Serkan, che rifiuta quindi di firmare l’accordo. La situazione porta ad un rottura tra l’architetto e Ferit.

Nel frattempo Eda organizza una gita nello chalet in montagna, insieme all’ex di Serkan ed al suo nuovo compagno. Lo scopo del viaggio è quello di portare Selin a chiarirsi circa i suoi sentimenti. Ci riuscirà?

Martedì 13 luglio

Lo scopo di Eda è quello di portare Selin a riconoscere di essere ancora innamorata di Serkan, quindi interrompere il fidanzamento con Ferit. Selin parla a cuore aperto con Bolat, dicendogli di essere disposta a rinunciare a tutto, purché lui gli confermi il suo amore.

Serkan non riesce a decidere. Se da un lato il sentimento per Selin è in parte ancora presente, dall’altro quello per Eda si sta facendo sempre più grande, importante e coinvolgente. Eda ascolta di nascosto la conversazione tra i due ex fidanzati. L’incertezza di Serkan viene presa dalla ragazza come un possibile interesse nei suoi riguardi.

Mercoledì 14 luglio

Il piano di Aydan per far ingelosire Alpetik incomincia a funzionare. Per Ayfer ci sono nuovi problemi da affrontare. A causa delle difficoltà economiche avute l’anno precedente, la donna ora non riesce a pagare l’ultimo anno di università di Eda.

La zia si mette quindi alla ricerca di una banca che possa darle un prestito, mettendo a garanzia un’ipoteca sulla casa. Ceren consiglia a Ayfer di rivolgersi alla ricca madre, nonché nonna di Eda. Ma la zia della Yildiz si rifiuta categoricamente.

Giovedì 15 luglio

La partenza di Eda per l’Italia è ormai prossima e cresce un sentimento di malessere in Bolat. Aydan pensa però che a causare tale malessere nel figlio sia l’imminente matrimonio di Selin, quindi convoca la donna a casa di Serkan. Anche Seify pensa che a causare il malessere di Serkan sia una donna: Eda.

Anche lui, quindi chiede alla ragazza di andare a casa dell’architetto. Le due rivali in amore si trovano quindi ancora una volta l’una difronte l’altra davanti a Bolat.

Venerdì 16 luglio

Eda è sempre più convinta che la sua strada deve essere lontano da Istanbul e da Serkan. Prima di partire Eda dice a Selin che Bolat è ancora innamorato di lei. La notizia suscita dei forti ripensamenti nella donna circa l’imminente matrimonio con Ferit.

Selin dà un appuntamento a Serkan per parlare di loro. Ma l’uomo non si presenta. Preferisce inseguire il suo cuore e fermare Eda prima che inizi il suo viaggio verso l’Italia.