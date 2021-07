Love is in the air anticipazioni dal 5 al 9 luglio 2021

Love is in the air, la popolare soap opera turca in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15,30 su Canale 5, continua a catalizzare l’interesse del pubblico televisivo italiano. La curiosità è tanto circa il sequel della narrazione della storia d’amore tra Serkan e Eda.

Lunedì 5 luglio

Finalmente si scopre chi ha rubato i disegni industriali. Il colpevole non può che avere un nome: Kaan. Serkan ha ora come obiettivo quello di acquisire la società del suo competitor, quindi poter lavorare di nuovo sui progetti dell’hotel. Seyifi e Sirius cercano in tutti i modi di portare nuovamente Serkan tra le braccia di Eda. Ed escogitano un nuovo piano.

Martedì 6 luglio

Serkan e Eda vanno allo chalet in montagna. Qui Bolat chiede alla Yildiz di aiutarlo nella sua battaglia contro Kaan. Tra i due però ci sono nuove incomprensioni, così l’architetto decide di andar via. Una volta rientrato, Eda lo aggredisce con dello spray al peperoncino, pensando fosse un ladro.

Mercoledì 7 luglio

Ultimo giorno di ‘finto fidanzamento’ per Eda e Serkan. Come di consueto Bolat passa a prendere Eda a casa per andare insieme a lavoro. Durante il tragitto però Serkan non riesce ad esprimere i suoi sentimenti. La Yildiz rimane molto contrariata per questo comportamento. Nel frattempo Engin decide di fare una sorpresa a Peril.

Giovedì 8 luglio

Bolat decide di porgere le sue scuse a Serkan. L’architetto decide di fare un bel regalo alla sua finta fidanzata. Ferit e Selin hanno deciso di sposarsi la settimana successiva. Una notizia che spiazza il Bolat. Per evitare ciò, l’architetto la Yildiz cercano in tutti i modi di evitare che ciò accada. Eda fa ingelosire Selin.

Venerdì 9 luglio

L’obiettivo di Eda è quello di far andare a monte la fuga romantica di Selin e Ferit. Ci riuscirà? Non sapendo cosa dire, la Yildiz dirà a Selin che lei e Serkan stanno per sposarsi. La notizia si diffonde rapidamente e arriva anche all’orecchio della zia di Eda, accusando un malore.

L’appuntamento con la soap turca è tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 16,30 su Canale 5. In alternativa per chi lo volesse, è possibile rivedere tutte le puntate in streaming collegandosi alla pagina ufficiale del portale web Mediaset Infinity.