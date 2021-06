Love is in the air anticipazioni dal 21 al 25 giugno 2021

La popolare soap opera turca Love is in the air, con protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin, torna da lunedì 21 a venerdì 25 giugno 2021 alle 15,30 circa su Canale 5 con nuovi emozionanti appuntamenti. Grazie agli spoiler delle puntate turche si apprendono le trame e il riassunto dei prossimi episodi.

Lunedì 21 giugno

I paparazzi continuano a dare il tormento a Serkan. Durante una premiazione, l’architetto viene messo in difficoltà dall’arrivo inaspettato dei reporter. Selin chiede a Eda di andare in aiuto del suo fidanzato. Mentre la giovane cerca di andare in soccorso del suo capo, Serkan glielo impedisce.

Il capo della Art Life agisce come mai prima d’ora. Prende Eda e la porta via con se in barca. I due tornano così insieme ad Istanbul. Il giorno dopo Eda aspetta invano l’arrivo di Serkan. La giovane non sa che proprio il 19 agosto, il suo capo e fidanzato non lavora.

Martedì 22 giugno

Eda accetta di soddisfare le assurde pretese di Sevda per aiutare a realizzare il sogno della moglie di un importante cliente della Art Life. Serkan, inizialmente, è contrario ad accettare l’incarico. La Yildiz non la vuole dare vinta a Bolat così, con l’aiuto di alcuni colleghi, prosegue con l’esecuzione dei lavori.

Serkan ha un ripensamento e prima della scadenza dei termini dell’incarico, porta un team di impiegati e collaboratori in aiuto di Eda.

Mercoledì 23 giugno

I lavori di ristrutturazione della villa della famosa cantante Sevda Gulensoy sono quasi del tutto realizzati. Per raggiungere l’obiettivo nei tempi richiesti, i ragazzi sono costretti a lavorare tutta la notte. Eda si ferma così a dormire alla villa. Serkan rimane con lei, rinunciando ad un impegno ‘speciale’.

In un momento di confidenze, l’architetto svela che significato ha per lui il giorno 19 agosto. Con il cuore in mano, Serkan rivela di aver perso suo fratello, che gli aveva regalato una chitarra e fatto promettere che proprio in quel giorno lui sarebbe andato in un luogo segreto a suonare.

Giovedì 24 giugno

Serkan e Eda condividono dei momenti di grande intimità. L’architetto però strappa una promessa alla sua presunta partner, cioè quella di non rivelare a nessuno cosa è successo quella notte. Eda si rende conto di essersi innamorata di Bolat.

Il capo della ArtLife sembra molto preoccupato dei rapporti che si sono ormai instaurati tra il padre e Ferit. Ma anche delle future nozze tra quest’ultimo e Selin. Eda viene a conoscenza delle preoccupazioni di Bolat. La giovane si caccia nuovamente nei guai accettando di portare avanti un nuovo progetto lavorativo.

Venerdì 25 giugno

Kaan continua nel suo piano perverso di corteggiare Melek. La giovane organizza un pranzo a casa sua. Una volta andato nell’abitazione che la ragazza condivide con Eda, l’imprenditore rinviene i progetti dei brevetti della Yildiz. Dopo averli fotografati, cerca di battere sui tempi la Art Life per la realizzazione dei manufatti.

Tra Engim e Piril nasce del tenero. Ceren trova il biglietto che Eda ha scritto per Selin da parte di Serkan. Eda è quindi costretta a raccontare la verità.