Los Angeles, inferno: situazione Canalis, video tragico di Paris Hilton

Non smette di bruciare Pacific Palisades, una delle zone più ricche e belle di Los Angeles. Si trova tra Malibu e Santa Monica, sulle colline che si innalzano sopra Hollywood Boulevard e la sua Walk of Fame. Devastate nelle scorse ore diverse abitazioni tra cui quella di Paris Hilton che ha postato un video drammatico sul suo profilo Instagram in cui si vede la sua dimora completamente rasa al suo dalle fiamme. Apprensione anche per Elisabetta Canalis che da anni dimora nella “Città degli Angeli”. In questo momento la showgirl è in Italia. Sua figlia di 9 anni Skyler Eva invece no, è rimasta nella città californiana. L’ex velina di Striscia ha tenuto a precisare che non vive nell’area che sta bruciando. Poi ha attaccato la sindaca di Los Angeles, accusandola di aver tagliato i fondi destinati ai vigili del fuoco.

Il video della casa distrutta di Paris Hilton

Per il momento gli incendi che hanno colpito l’area hanno causato 5 morti e l’evacuazione di oltre 100mila persone dalle loro case. Circa 250mila cittadini sono senza energia elettrica. Si parla di 108 chilometri quadrati bruciati. La situazione è tragica, con migliaia di edifici distrutti. Tra questi la casa della ricca ereditiera Paris Hilton.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paris Hilton (@parishilton)

“Sono qui in quella che era la nostra casa – ha esordito l’ereditiera -. Ho il cuore spezzato, è veramente indescrivibile. Quando ho visto la notizia per la prima volta, ero sotto shock, non sono riuscita a elaborarla. Ma ora, stando qui a vedere con i miei occhi quel che è successo, mi sento come se il mio cuore si fosse frantumato in mille pezzi”.

“Questa casa – ha aggiunto – non era solo un posto in cui vivere, era dove abbiamo sognato, riso e creato i ricordi più belli come famiglia. È stato dove le manine di Phoenix hanno creato arte che custodirò per sempre, dove l’amore e la vita hanno riempito ogni angolo. Ora la vedo ridotta in cenere… è devastante, non ci sono parole”.

E ancora: “Ciò che mi spezza ancora di più il cuore è sapere che questa non è solo la mia storia. Tante persone hanno perso tutto. Non sono solo muri e tetti, sono i ricordi che hanno reso quelle case, appunto case. Sono le foto, i ricordi, i pezzi insostituibili della nostra vita. Eppure, in questo dolore, so di essere incredibilmente fortunata. I miei cari, i miei bambini e i miei animali sono al sicuro. Questa è la cosa più importante, e mi tengo stretta quella gratitudine con tutto quello che ho. E più che grata a tutti i vigili del fuoco, soccorritori e volontari che rischiano la vita per combattere questi incendi.”

Hilton ha concluso con un messaggio di speranza, sostenendo che le case saranno ricostruite e che si dovrà lottare per rialzarsi e tornare più forti di prima. “La vita può cambiare in un istante, è l’amore che condividiamo che conta davvero. Mando tutto il mio amore a tutti quelli che stanno soffrendo in questo momento”, ha concluso la donna.

La situazione di Elisabetta Canalis

Nelle scorse ore Elisabetta Canalis ha fatto sapere di aver preso un aereo e di aver raggiunto l’Italia, ma di non essere serena per via della situazione che ha lasciato. A Los Angeles è rimasta sua figlia, che, ha assicurato sempre la showgirl sarda, si trova al sicuro. Anche il suo compagno è rimasto negli Usa. La conduttrice ha rivelato che è stata costretta a recarsi in patria per stare vicina ad una persona a lei cara che deve sostenere in queste ore un intervento chirurgico e per via di alcuni impegni professionali

“Sono atterrata in Italia – ha spiegato l’ex velina su Instagram -. Vorrei essere serena ad affrontare questo viaggio come faccio sempre ma parto con il cuore pesante. Nonostante so che mia figlia è al sicuro e che il mio compagno e i miei animali sono pronti a partire se la situazione degenerasse, l’ultimo posto dove vorrei essere adesso è in viaggio. Una persona a me cara affronta domani un intervento medico e degli impegni di lavoro mi terranno qui per qualche giorno”.

Canalis ha inoltre aggiunto che la sua casa si trova al sicuro per il momento e che non dovrebbe essere toccata dalle fiamme. “Altrettanto non lo è per le persone che ho lasciato lì – ha aggiunto – ma che hanno tutta la mia attenzione e tutto il mio aiuto in queste ore di incertezza”. La showgirl ha parlato di un “deserto di fumo e silenzio”. Infine ha attaccato la sindaca di Los Angeles, Karen Bass: “Questo è il nostro sindaco. In una città come Los Angeles è responsabile di avere tagliato 20 milioni di dollari di budget che sarebbero dovuti andare ai vigili del fuoco. Oggi il risultato lo vediamo sotto ai nostri occhi”.