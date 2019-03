Lory Del Santo a La Vita in diretta torna a parlare commossa dei figli Loren e Conor

Lory Del Santo è stata ospite de La Vita in Diretta nella puntata odierna per sfogliare l’album dei ricordi insieme a Francesca Fialdini. “Ricordi che a volte è meglio non ricordare”, inizia con queste parole l’intervista dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip che per l’ennesima volta è tornata a parlare della morte dei suoi due figli. La padrona di casa si dice emozionata perché è sicura che sarà una chiacchierata intensa ed è stato proprio così. Lory si è emozionata sulle note di Tears in heaven di Eric Clapton (sottofondo del video mandato in onda) e afferma: “Questa canzone è bellissima, ma non la posso ascoltare”. Poi parla del piccolo Conor, bambino che ha perso prestissimo, affermando che per lei è stato il dolore più grande: “Impossibile da superare ancora oggi”.

Lory Del Santo ha sognato il figlio Loren: “È accanto a me”

“Dopo di lui hai avuto Devin e dopo Loren”, afferma la presentatrice ma la Del Santo prende subito la parola: “Ti posso dire che non è che una persona può sostituire un’altra”. E poi racconta un sogno fatto con il figlio Loren, morto a soli 19 anni lo scorso anno: “È stato un sogno terribile, così vero!”. L’attrice si commuove e racconta che il figlio le chiede se lo vede, lei nel sogno lo guarda ma non ha il coraggio di abbracciarlo. Lory parla di un sogno difficile, ma che le ha fatto capire che Loren è accanto a lei. “Non è un’illusione”, afferma con un sorriso commosso. Lory Del Santo afferma che solo una cosa, in realtà, la consola: “La cosa che mi ha consolato è che era un destino questa volta deciso dalla natura, non è stato un destino che ha deciso lui. (…) Ogni persona ha una durata, la sua durata era quella! Io non lo sapevo e chiaramente mi ha stupito”.

Lory Del Santo e l’amore con Marco Cucolo

Lory Del Santo, dopo il botta e risposta con Barbara D’urso a Pomeriggio 5, è intervenuta su Raiuno a La Vita in Diretta. In collegamento per una sorpresa c’è anche il giovane fidanzato Marco Cucolo, di soli 27 anni. L’attrice sorpresa afferma ancora una volta di quanto il ragazzo l’abbia aiutata nell’affrontare il nuovo lutto e poi lui afferma che sposarla sarebbe un sogno, ma che per il momento va bene così perché la loro unione va avanti a gonfie vele.