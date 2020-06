Lory Del Santo, verità su fidanzato Marco Cucolo: perché si nasconde?

Lory Del Santo e Marco Cucolo continuano a essere una coppia solida. In pochi avrebbero scommesso su di loro, credendo che il ragazzo stesse con la famosa soubrette solo per le luci della ribalta, e invece il giovane ha dimostrato di amarla sul serio e di non interessarsi minimamente della loro differenza d’età. Lory sa come coinvolgerlo, è una partner perfetta, con un bel carattere e bellissima anche a 61 anni (ebbene sì, ne ha proprio 61!). La Del Santo ha deciso di rilasciare un’intervista esclusiva al settimanale Novella 2000, che ha voluto dare ai lettori un’anteprima del prossimo numero: la regista di The Lady ha voluto parlare del segreto della durata della sua storia d’amore col fidanzato Marco Cucolo e del motivo per cui quest’ultimo non voglia comparire in televisione. La rivista ha anche posto l’accento sulla scelta di Lory Del Santo e Marco Cucolo di non partecipare alla nuova edizione di Temptation Island.

Lory Del Santo e Marco Cucolo: “no” a Temptation Island e segreto del loro fidanzamento

Intervistata dal settimanale Novella 2000, Lory Del Santo ha confessato che non c’è stata mai alcuna crisi con Marco Cucolo in ben 7 anni di fidanzamento. L’amore? Tanto. La gelosia? Il giusto. Quel pizzico che non gusta mai. La regista ha deciso di rivelare qual è il segreto del loro successo come coppia: “La nostra relazione resiste perché non c’è tensione, quella che di norma si crea quando hai troppe aspettative dal partner”. Zero aspettative. Si vivono giorno dopo giorno. Sono riusciti a trovare facilmente il loro equilibrio, anche se all’inizio erano troppe ed esagerate le critiche affilate come lame nei loro confronti: la gente non concepisce una coppia formata da una donna con più anni del proprio fidanzato. Lory e Marco sono andati oltre ai pregiudizi e la loro storia va a gonfie vele, ma non hanno nessuna intenzione di metterla alla prova con Temptation Island 2020 (sono state presentate tutte le coppie del cast). Non vogliono spingersi oltre.

Perché Marco Cucolo non compare mai? La verità sul fidanzato di Lory Del Santo

Lory Del Santo, a Novella 2000, ha parlato anche dell’elemento “gelosia” contenuto all’interno della loro relazione: è presente, è vero, ma non si trasforma mai in ossessione, in qualcosa di patologico. Il loro amore non è malato, è privo di catene di qualsivoglia tipo e per questo riescono a stare bene insieme senza vivere periodi di crisi e senza esser mai giunti alla richiesta di una pausa di riflessione (spesso l’anticamera della rottura). Lory, infine, ha risposto a una domanda che in tanti si pongono: perché Marco Cucolo non compare mai in televisione? Ecco cosa c’è scritto sulle pagine del noto settimanale: “Lui ama apparire, ma fa difficoltà a inserirsi nei talk bizzarri, sfrontati e selvaggi. Se invece gli viene fatta una domanda diretta, lui risponde, anche con ironia”.