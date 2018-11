Lory Del Santo, arriva una sorpresa speciale al GF Vip: la reazione inaspettata

Lory Del Santo, un’inaspettata sorpresa al Grande Fratello Vip: il messaggio del fidanzato e dell’amica

Una bellissima sorpresa quella ricevuta questa mattina da Lory Del Santo al Grande Fratello Vip. Un gesto molto carino quello del fidanzato, che insieme all’amica ha voluto farle sapere di essere suoi grandi sostenitori. Il tutto è avvenuto questa mattina, mentre Lory si trovava in giardino. Improvvisamente un aereo ha colorato il cielo, con un messaggio da parte di Marco Cucolo, fidanzato della Del Santo. Ma non solo, a firmare l’aereo è stata anche una sua carissima amica, Giusy. Grande l’emozione di Lory, che però a differenza degli altri concorrenti non si lascia trasportare dalla commozione. Infatti, la gieffina appare sorridente di fronte a questa inaspettata sorpresa, ma la sua emozione dura solo qualche minuto. Un piccolo sorriso e poi il tutto per lei torna alla normalità. La Del Santo probabilmente ha deciso di non far notare troppo le sue emozioni all’interno della Casa, ma è chiaro che questa sorpresa l’ha fatta sentire più serena. Tutti i concorrenti presenti in giardino non possono fare a meno di stringere in un grande abbraccio Lory. Il messaggio aereo porta una dedica speciale per la regista: “Lory sei unica”.

Grande Fratello Vip, Lory Del Santo riceve un messaggio aereo da Marco e l’amica Giusy

Lory ha ricevuto una bella sorpresa da parte del suo fidanzato e dell’amica. Per quanto riguarda Marco, la regista non rivela quasi nulla. Al contrario, su Giusy afferma che si tratta di una donna fantastica molto importante nella sua vita. Probabilmente il pubblico si sarebbe aspettato di sentire qualche dichiarazione in più sul fidanzato per questa sorpresa. Inoltre, la regista rivela che non se lo aspettava in questo momento di ricevere un messaggio aereo. Intanto, Le Donatella dichiarano che loro invece erano sicure che prima o poi sarebbe arrivato un gesto del genere da parte di Marco. Giulia e Silvia Provvedi ricordano come Cucolo abbia usato tutte le sue forze per conquistare il cuore di Lory. Già qualche settimana fa, il ragazzo aveva fatto una gradita sorpresa alla Del Santo. Marco è entrato nella Casa, attraverso un freeze, commuovendo tutti. I due si sono abbracciati, ma hanno preferito non scambiarsi alcun bacio di fronte alle telecamere.

Lory Del Santo, continua il suo percorso al Grande Fratello Vip dopo le numerose polemiche

Continua il percorso di Lory all’interno del reality e a sostenerla fuori ci sta sempre Marco. Tante sono state le polemiche riguardanti il suo ingresso nella Casa. Ricordiamo che qualche tempo fa, la Del Santo ha purtroppo perso suo figlio. Secondo molti opinionisti, Lory non potrebbe mai combattere questo dolore in un reality.