Lory Del Santo: le prime parole dopo il GF Vip e la risposta dei fan

Lory Del Santo, arrivano le prime parole dopo il GF Vip: “Ciao, sono tornata…”. La risposta dei fan

The end. Si è concluso ieri il percorso di Lory Del Santo all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’attrice ha abbandonato il Grande Fratello Vip assieme a Giulia Salemi durante la diretta dell’ultima puntata dello show. La sessantenne di Povegliano Veronese nella tarda mattinata odierna si è fatta viva sui social, esprimendo le prime emozioni del post reality. Un messaggio pacato, come è nel suo stile. Quello stile che le ha premesso di ritagliarsi una buona fetta di sostenitori che non hanno tardato a risponderle e a farle sentire la loro stima, il loro calore.

“Siete nel mio cuore. Ho lotatto anche perché c’eravate voi”. Pioggia di affetto

“Ciao. Sono tornata. ringrazio tutti per l’affetto e il sostegno. Siete nel mio cuore. Ho lottato anche perché c’eravate voi. Un bacio“, ha scritto sul suo profilo Instagram Lory Del Santo, a corredo di una foto in cui appare con un largo sorriso. Immediata la reazione dei suoi fan, che all’unisono, le hanno manifestato ammirazione e rispetto; è stata una pioggia d’affetto. Alcuni commenti a caldo: “Senza di te la Casa è vuota”, “Sei una grande donna, meritavi la finale”, “Hai vinto, ma soprattutto hai vinto nella vita”, “Sei grandissima”, “Vincitrice morale di questa edizione”…. Ad alcuni messaggi la Del Santo ha risposto, confidando di essere ancora emozionata per quanto vissuto nella Casa e per gli attestati di stima che le sono stati scritti.

La scelta di Lory Del Santo dopo la perdita del figlio

Lory Del Santo ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip dopo aver affrontato il suicidio del figlio Loren (a 19 anni si è tolto la vita lo scorso agosto, era malato di anedonia, una patologia cerebrale e congenita che porta una persona a non provare piacere in nessun aspetto della vita). Inizialmente la scelta di Lory di prendere parte a uno show televisivo dopo quanto capitatole aveva spaccato l’opinione pubblica. Di fronte a tali eventi ognuno cerca di reagire come meglio crede, quindi che ben venga il GF; non è una scelta consona al periodo che sta vivendo: queste in sintesi i due pareri che sono andati per la maggiore. Tuttavia la Del Santo, lungo il suo cammino nel reality, ha fatto ricredere molti scettici e critici, mostrando un profondo lato umano e un dolore non sensazionalistico.