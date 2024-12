Lory Del Santo perfetta su Fagnani e ‘cosa c’è in cassaforte’

Nella puntata de La Volta Buona di mercoledì 4 dicembre 2024 Caterina Balivo ha accolto in studio tante personalità del mondo dello spettacolo. Dopo la parentesi dedicata agli esclusi di Sanremo 2025 e l’artisticità regalata da Daniele Pecci nel suonare – e cantare – Lucio Battisti, è stato il turno anche di Lory Del Santo. La showgirl è entrata in studio insieme al fidanzato Marco Cucolo, classe 1992: i due fanno coppia da undici anni e la differenza d’età continua a non essere un problema.

La chiacchierata tra conduttrice e ospiti si apre in leggerezza, con il racconto dell’amore, passando per la carriera di lei e per le esperienze fatte insieme a lui. La televisione, il cinema, i programmi, il sex appeal, la web serie The Lady e tante dinamiche di coppia, anche quelle più “segrete”. Nessun pelo sulla lingua per Lory Del Santo, ma solo tanta trasparenza, forse una delle sue peculiarità maggiori.

Marco Cucolo geloso della sensualità di Lory: l’aneddoto della cassaforte

Lory Del Santo non si è mai nascosta dal mostrare con grande fierezza il suo lato sensuale. Un corpo meraviglioso, una femminilità tangibile, un fascino erotico ancora oggi molto acceso. È proprio su questo punto, il più “frizzante” di tutta l’intervista, che Caterina Balivo vuole sapere di più. Come ha vissuto tutto ciò Marco? È un tipo geloso oppure no? L’aneddoto che la showgirl racconta conferma la prima ipotesi. A quanto pare, dopo essersi trasferiti insieme, Lory avrebbe dato al giovane Marco un bagno tutto suo e, forse nessuno se lo immagina, una cassaforte.

[…] così ognuno ha le sue cose; beh, sai che cosa ha messo dentro la cassaforte? Mi ha rubato tutte le cose sexy che avevo, un po’ trasparenti, e le ha messe dentro! Io per mesi non ho più avuto questi vestiti!

La risposta di Marco non s fa attendere e, a giudicare dall’espressione della conduttrice, non convince nemmeno troppo:

Ma no, devi capire che lei usciva con dei vestiti..cioè è nuda praticamente, ma dove vai in giro così? E le dicevo ‘ma togli ste robe’ […] Non erano cose adatte dai.

Eppure, Lory ci tiene a ribadire che Marco l’ha cercata anche per il suo sex appeal, quindi il discorso non regge. Ovviamente il tono è rimasto leggero data la circostanza e in studio qualche sorrisetto è emerso.

The Lady citata anche a Belve dalla Canalis, poi il racconto dei figli scomparsi

Chi non conosce The Lady di Lory Del Santo? La web serie (completamente a budget 0) dell’ex attrice ha spopolato ovunque e ancora oggi molti ne parlano. Lo ha fatto anche Elisabetta Canalis nella puntata di Belve di ieri sera, quando da Francesca Fagnani storpia il titolo e ne parla solo come Lady. L’ex velina di Striscia l’ha rimembrata perché “chi recita lì recita quasi peggio di me“, ha dichiarato. Lory, però, è contenta di questa menzione del suo progetto (è lei che si è letteralmente occupata di tutto) e ne va fiera.

La chiusura dell’intervista è invece più seria: Caterina apre il capitolo di Conor e Loren, entrambi tragicamente scomparsi, uno precipitando dal 53° piano di un grattacielo a New York, l’altro morto suicida a soli 19 anni nel 2018. Non solo, perché la showgirl ha dovuto sopportare anche la perdita di un terzo figlio (questo prima di Loren), scomparso dopo essere nato da appena due settimane. Un vuoto ancora oggi molto presente, un vuoto che l’hanno segnata a vita e che Marco è riuscito a gestire nonostante le enormi difficoltà.

Sensibile, sincera e autoironica, Lory Del Santo riesce sempre a fare emergere qualcosa in più di sé. Con delicata onestà, con l’eleganza sensibile di chi ha perso tutto e sogna sempre di meglio.