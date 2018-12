Lory Del Santo: nuovo lavoro dopo il Grande Fratello Vip

Lory Del Santo dopo il Grande Fratello Vip: protagonista di nuovo in tv

Archiviata l’avventura al Grande Fratello Vip, Lory Del Santo è pronta per una nuova sfida professionale. La soubrette è entrata nel cast fisso di CR4-La Repubblica delle Donne, il nuovo programma di Piero Chiambretti in onda ogni mercoledì sera su Rete 4. Lory è stata ospite della puntata del 12 dicembre e tra un’intervista e un servizio, il padrone di casa ne ha approfittato per chiedere alla Del Santo di diventare una delle opinioniste dello show. Un invito che la diretta interessata ha accolto con grande piacere. E che ha entusiasmato il pubblico: in tanti su Twitter hanno apprezzato i commenti intelligenti fatti dalla Del Santo. Dunque dal 19 dicembre l’ex gieffina terrà compagnia alle altre donne della trasmissione ovvero: Alda D’Eusanio, Iva Zanicchi, Francesca Barra e Annalisa Chirico.

Lory Del Santo: “Il Grande Fratello Vip è stato una terapia”

Nei giorni scorsi Lory Del Santo ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Per l’ex star del Drive In la permanenza nella Casa più famosa d’Italia è stato un vero e proprio toccasana dopo la morte del figlio Loren. “Prima di entrare al Grande Fratello Vip ho prenotato una risonanza magnetica alla testa: da quando è morto Loren avevo sempre mal di testa. Era davvero assurdo, pensavo di avere un tumore. Quell’esame non l’ho più fatto perché quel giorno sono poi andata a Roma per entrare nel programma. Ora che sono uscita non ho più quel mal di testa. Non aver condiviso inizialmente la morte di Loren mi ha portato ad avere quel peso sul cervello“, ha raccontato Lory a Domenica Live.

Lory Del Santo non è pentita della sua scelta

La sessantenne ha aggiunto: “Il Grande Fratello Vip è stato molto utile, un passaggio che mmi ha fatto davvero bene”.