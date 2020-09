Lory Del Santo insiste: “Morra e Dalila fingono, lui terrorizzato da me”

Lory Del Santo ha ribadito la sua tesi secondo cui Massimiliano Morra e Dalila sarebbero fidanzati per finta. Lo aveva detto qualche giorno fa, lo ha ridetto oggi a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha invitato Lory per saperne di più e anche per aggiornarla sulla vicenda, visto che Dalila le ha risposto. Secondo la Del Santo, infatti, la fidanzata di Massimiliano Morra sarebbe un’attrice e non starebbero realmente insieme. Tra le righe si potevano scovare anche i suoi rinnovati sospetti che Massimiliano Morra sia gay. Ovviamente Dalila ha rigettato le accuse e ha ringraziato Lory per averla definita un’attrice, visto che nella vita fa altro. La Del Santo dopo aver letto il messaggio di risposta di Dalila ha esordito dicendo che in realtà non si sa cosa faccia la fidanzata di Morra, ma c’è da dire che non appartenendo al mondo dello spettacolo non deve essere per forza noto. Ma andiamo avanti. A Pomeriggio 5 Lory Del Santo ha detto di aver pensato che Dalila fosse un’attrice vedendo il suo ingresso al Gf Vip 5.

Lory Del Santo dice che non ci sono foto di Morra e Dalila sui social, ma non è così

Secondo la Del Santo è stata troppo “schiamazzante”, in contrasto con il desiderio avuto finora di vivere questo rapporto nell’ombra. Inoltre Lory ha aggiunto che alcuni amici di Massimiliano le avrebbero riferito di non aver mai sentito parlare di Dalila. E non solo: “Nel profilo Instagram non ci sono riferimenti a lei, c’è solo il post prima di entrare. Non c’è traccia di lei negli amici di Massimiliano”. La Del Santo però in questo caso avrebbe dovuto verificare meglio, perché in realtà il profilo Instagram di Dalila è pieno di foto insieme a Massimiliano. Scorrendo se ne possono trovare alcune a giugno, altre a gennaio e altre ancora l’anno scorso, quindi le prove della loro relazione che dura da due anni ci sono. Non possiamo dire nulla invece su ciò che hanno detto gli amici di Morra a Lory, ma piano piano Dalila o il concorrente del Gf Vip stesso risponderanno. “Io non so la verità, di certo ci sono dei misteri”, ha aggiunto ancora Lory.

Pomeriggio 5, Lory Del Santo parla del suo rapporto con Massimiliano Morra: “Aveva il terrore”

In studio poi qualcuno era curioso di approfondire il rapporto tra Lory Del Santo e Massimiliano Morra, visto che ha insinuato che potrebbe essere gay. Loro due si sono conosciuti a Milano tempo fa, prima che lui diventasse famoso. Si sono incontrati poi altre volte a Roma, ma pare che Massimiliano abbia sempre fatto in modo di non incontrare Lory da solo. E così lei si è fatta un’idea precisa della cosa: “Aveva il terrore che ci trovassimo da soli. Lui è terrorizzato di rimanere da solo un minuto con una donna”. Ma Barbara, che poi si è infuriata con Soleil, e i suoi ospiti le hanno fatto notare che forse si comportava così perché non era attratto da Lory, e non per altro…