Soleil minaccia di lasciare Pomeriggio 5, d’Urso la zittisce: “Qua decido io”

Soleil Sorge è tornata nello studio di Pomeriggio 5 per affrontare il paparazzo Alex Fiumara. Tra i due c’è in corso una battaglia su chi sta mentendo a proposito della paparazzata su Soleil e Andrea Iannone. Il paparazzo ha sostenuto nei giorni scorsi e continua a sostenere che Soleil abbia organizzato tutto. Lei si è difesa e lo ha fatto anche oggi smentendo tutto, ma lo scontro è stato accesissimo. Insomma, sono volati i classici stracci tra Soleil e il paparazzo. Lo scontro è stato così acceso che Barbara d’Urso è dovuta intervenire più volte. I due si sono accavallati più volte nel parlare, inoltre Soleil era in collegamento per cui la conversazione era ancora più confusionaria. Sta di fatto che mentre Fiumara raccontava la sua versione dei fatti, Soleil cercava di intervenire e a un certo punto ha perso la pazienza. Tra Fiumara che a sostegno della sua tesi poneva delle domande a Soleil e lei che non rispondeva in modo diretto ma andava dritta per la sua strada, all’improvviso è successo il patatrac.

Pomeriggio 5, Soleil minaccia di andare via e la d’Urso interviene: “Qua decido io”

La Sorge a un tratto infatti ha sbottato: “Conto fino a tre dopo stacco questa conversazione, perché non ho intenzione di venire attaccata e non poter dire la mia”. Si è lamentata insomma del fatto che non le venisse dato abbastanza spazio per dire la sua e non ha pensato che fosse in realtà Barbara a condurre il dibattito, da buona padrona di casa. E infatti, dopo la minaccia di Soleil, la d’Urso è subito intervenuta: “Ti ricordo che qua decido io chi parla e quando parla, non che tu decidi sennò stacchi. Sennò poi la stacchi per sempre, tutta la tua vita e poi salutami a soreta”. Barbara ha spiegato alla sua ospite che stava per darle la parola e che deve aspettare il suo turno altrimenti si accavallano le voci e da casa non si capisce nulla. Appena avrebbe terminato Fiumara, Barbara avrebbe dato modo a lei di replicare.

Soleil a Pomeriggio 5 tira in ballo Luca Onestini e viene fermata di nuovo da Barbara

L’intervento di Barbara è servito a ristabilire i ruoli, innanzitutto, ma anche a far procedere lo scontro in altri modi. Ma fino a un certo punto, perché poi Soleil ha dato del “topo di fogna” al paparazzo e la situazione è degenerata. Gli altri ospiti hanno ripreso Soleil per l’espressione usata e a quel punto è stato un uno contro tutti. Si è pure scontrata con Raffaello Tonon e nello scontro ha fatto riferimento a Luca Onestini, dicendo “il tuo amico”. E aggiungendo che praticamente Luca oggi lavorerebbe grazie a lei, dopo aver sparlato di lei. La cosa non è stata di gradimento per Barbara, che è intervenuta di nuovo per ricordare di non essere interessata ad altri fatti.