Lory Del Santo, il messaggio per il figlio Devin e la confessione su alcuni gieffini

Lory Del Santo manda un commovente messaggio al figlio Devin

Lory Del Santo, ospite a Mattino 5, manda un commovente messaggio al figlio Devin. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip riesce a commuovere proprio tutti attraverso le sue emozionanti parole. Più volte l’ex gieffina, all’interno della Casa, ha confessato di non avere un rapporto stretto con il figlio. In particolare, Lory si era lasciata andare raccontando che Devin non le dice mai parole troppo affettuose. Nonostante ciò, sa bene che il ragazzo in realtà ha un pensiero positivo su di lei. Pertanto, ora dichiara di non avere bisogno di ricevere chissà quali dichiarazioni dal figlio, le basta sapere che sta bene. A questo punto, Federica Panicucci le chiede se Devin preferisce non avere alcun legame con lei. L’attrice spiega che, in realtà, il ragazzo ha un carattere abbastanza particolare, non esterna ciò che prova. Lei, però, sa che le vuole un bene immenso e questo le basta. Parole molto forti quelle di Lory, che in studio riesce a commuovere tutti, anche la stessa conduttrice, la quale appare commossa.

Lory Del Santo: le bellissime parole per il figlio Devin, la confessione su alcuni ex gieffini

Lory manda così un bellissimo messaggio a Devin: “Per lui rimango il suo punto di riferimento. Devin io ti vorrò bene per sempre, io ci sarò sempre, qualunque cosa tu faccia.” La Del Santo spiega che, anche se il figlio decidesse di buttarla da un burrone e poi tornasse indietro, lei resterebbe comunque a fianco a lui. Una madre molto forte Lory, che purtroppo ha dovuto affrontare nella sua vita la perdita di due figli. Grazie alla sua esperienza al Grande Fratello Vip, è riuscita a riprendere in mano la sua vita. Nel frattempo, Lory parla anche del suo percorso all’interno della Casa. Non può negare di aver ricevuto sorrisi e abbracci dagli altri coinquilini, ma è consapevole di un dettaglio che lascia un po’ tutti senza parole.

Lory Del Santo, parla di alcuni ex concorrenti: “Ti sorridono ti abbracciano, però ti studiano e ti mandano fuori”

Lory ammette di aver ricevuto sorrisi e abbracci dagli altri concorrenti, ma alcuni di loro allo stesso tempo l’avrebbero studiata e poi mandata a casa. “Abbracci il tuo nemico. Ma molti di loro, nn tutti, avevano una parte dentro buona”, confessa la Del Santo. Federica le chiede di fare qualche nome, ma a quanto pare l’ex gieffina avrebbe preferito non rilasciare altri dettagli al riguardo. Intanto, a Mattino 5 tutti sono commossi di fronte alle parole di Lory, tanto che Augusto De Megni ammette di non aver mai visto il pubblico così emozionato quanto oggi.